Manovra | Merkel a Conte | dovete parlarne con la Commisione europea

Conte : Manovra 'molto bella'. Merkel 'favorevolmente colpita da riforme' : È articolata, è una manovra per invertire la tendenza verso cui era ormai orientata l'economia italiana. Vogliamo crescere e lo vogliamo fare nell'interesse di tutto il Paese, …, Confido in un ...

Manovra - Conte : “E’ molto bella - Merkel è impressionata”. Ma i leader sono critici Commissione al Belgio : “Troppo deficit” : Ufficialmente non è in agenda, ma sarà uno dei temi dominanti della giornata. La Manovra messa a punto dal governo M5s-Lega aleggia tra i corridoi dell’Europa Building di Bruxelles, dove i leader del continente sono riuniti per il Consiglio Ue. “Mi rendo perfettamente conto che non è questa la Manovra che si aspettavano dalla Commissione e ci aspettiamo osservazioni critiche”, ma “ci siederemo attorno al tavolo e ...