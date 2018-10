Manovra | media tedeschi | ' Commissione Ue deciderà già martedì'

Manovra e scontro con l'Ue - mediatori in campo. Da Mattarella a Giorgetti - tutti i nomi : Alta tensione tra governo ed Europa, lo spread otre quota 300. Chi spegnerà l'incendio? Da Mattarella a Conte, da Tria a Moavero Milanesi e Giorgetti. A Bruxelles vola anche Fico: "Moscovici verrà in ...

Roberto Fico dovrà mediare con Bruxelles per la questione “Manovra” : Roberto Fico in missione a Bruxelles: sarà il “mediatore” con Jean Claude Juncker e Pierre Moscovici Roberto Fico e le sorti dell’Italia, della sua manovra e dello stesso governo in Europa sono affidate a Roberto Fico. Basterebbe questo a dimostrare quanto caotica sia la situazione, soprattutto sul fronte del Movimento 5 Stelle. Il presidente della Camera, esponente dell’ala sinistra dei grillini, secondo il Corriere ...

Il governo difende la Manovra - Di Maio : 'Terrorismo mediatico per far salire lo spread'. Salvini : 'Andremo fino in fondo' : Il leader Cinquestelle attacca le opposizioni: 'colpa loro e dei loro giornali che soffiano sullo spread e vogliono un golpe finanziario'. 'Lo spread ce lo mangiamo a colazione' rilancia l'altro ...

Manovra - Salvini : "Andremo fino in fondo". Di Maio : "Da Pd e FI terrorismo mediatico" : Il ministro Tria: "Debito giù di un punto all'anno". Stretta di mano tra il ministro dell'Interno e Mattarella alla festa della Polizia a Ostia. Savona: "Il governo punta a una crescita del 3% nel ...

Salvini : “Correggere la Manovra? Si va fino in fondo”. Di Maio : “Da Pd e Forza Italia terrorismo mediatico” : All’indomani del richiamo di Mattarella sui conti pubblici da tenere in ordine, la manovra tiene banco anche oggi nel dibattito politico, con gli interventi sui livelli di deficit e di crescita e sulle prospettive del Paese. Se il Colle richiama le parole dalla Costituzione, Giuseppe Conte ribadisce che a decidere sulla manovra economica è il gover...

Manovra - Tria "media" con i mercati : obiettivo è crescita dell'1 - 6% nel 2019 e calo debito | E Conte annuncia un "piano di investimenti" : La nota d'aggiornamento al Def punta a una crescita dell'1,6% nel 2019 e dell'1,7% nel 2020. A spiegarlo è il ministro dell'Economia che assicura che la Manovra garantirà anche un calo del debito di un punto l'anno per i prossimi tre anni. Il premier: piano per gli investimenti pubblici per 38 miliardi in 15 anni

Manovra - Conte : "Dimissioni Tria? Appreso da media - l'ho chiamato e nega" : "Ho letto e Appreso dai giornali che Tria avrebbe offerto le sue dimissioni, così mi sono incuriosito e stamattina l'ho chiamato, ci siamo sentiti più volte e ha negato". Lo dice il premier, Giuseppe ...