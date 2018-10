Manovra | lettera della Commissione Ue «Deviazione senza precedenti»

Manovra - lettera Ue : “Deviazione senza precedenti”/ Ultime notizie - Salvini e Di Maio : “Noi non molliamo” : Manovra , Conte al Consiglio Ue per convincere l'Europa: "Oettinger? Aspetto critiche ma legge è bella". Ultime notizie , bilaterali con Merkel e Macron: Governo sotto pressione(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 20:11:00 GMT)

Manovra - lettera Ue Avverte : deviazione Italia senza precedenti : Roma, 18 ott., askanews, - Se non è già una bocciatura formale, poco ci manca: la Commissione europea ha inviato una lettera all' Italia muovendo una serie di duri rilievi sul progetto di Bilancio. ...

La lettera Ue che critica la Manovra Italiana :