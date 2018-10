Manovra | la ' manina' denunciata da Luigi Di Maio è di Fabrizia Lapecorella

Manovra - governo a caccia della manina sulla pace fiscale. Conte : “Nessuna frattura tra M5s e Lega - controllerò io il testo” : Di chi è la manina che ha inserito il colpo di spugna ai riciclatori di denaro nella pace fiscale? E’ tecnica, e allora va preparato di nuovo il plotone d’esecuzione come per il caso della Croce Rossa, oppure politica, e quindi mette solo in evidenza, in una volta, tutte le differenze tra Cinquestelle e Lega? E ancora: c’è davvero quella manina oppure, come dicono alcune fonti della Lega, il testo è sempre stato così? ...