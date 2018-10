Manovra | in arrivo la lettera Ue per chiarimenti Intanto lo spread raggiunge i 320 punti

Manovra - in arrivo lettera Ue : ... a consegnarla brevi manu potrebbe essere il commissario europeo agli Affari economici e Finanziari Pierre Moscovici, che più tardi incontrerà il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Si tratta di un ...

In arrivo la lettera Ue chiede chiarimenti sulla Manovra. Moscovici ne parlerà con Tria e Mattarella : C'è posta per Roma. Mittente: Bruxelles, Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea. La lettera con la richiesta di chiarimenti sul documento programmatico di bilancio italiano verrà pubblicata oggi, apprende Huffpost a Bruxelles. Oggi: proprio nel giorno in cui il commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici è in missione a Roma per incontrare il ministro del Tesoro Giovanni Tria, il ministro degli Esteri Enzo ...

Oettinger : Manovra italiana viola regole Ue - in arrivo una lettera da Bruxelles : Le dichiarazioni in un’intervista allo Spiegel. Si rischia la bocciatura. Lo spread oltre quota 305 punti

Def : tutti i nodi critici della 'Manovra' in arrivo : "Le prospettive a breve termine dell'economia in base ai segnali forniti dall'indicatore anticipatore stimato dall'Istat " ha riferito il presidente facente funzioni dell'Istituto di statistica, ...

Manovra - dalla nuova rottamazione alla lotteria degli scontrini : le misure in arrivo : MILANO - Prende forma una delle colonne principali della prossima Legge di Bilancio. Si tratta del decreto fiscale collegato alla Manovra che dovrebbe contenere, tra le tante misure, anche la ...

Manovra - Di Maio "Nessun piano B - non si arretra"/ Ultime notizie Def 2019 - bocciatura Ue : le misure in arrivo : Manovra, Di Maio: "Nessun piano B, non si arretra". Ultime notizie Def, bocciatura Ue ma il governo M5s-Lega non cambia strada: tutte le misure in arrivo(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 12:43:00 GMT)

Def - in arrivo Manovra da 36-40 miliardi. I numeri e le misure : Per reddito e pensioni di cittadinanza serviranno 9 miliardi e, nell’ambito della stessa operazione, un altro miliardo sarà destinato al rafforzamento dei centri per l’impiego. Circa 7 miliardi saranno necessari per i pensionamenti con “quota 100”, 2 per la flat tax, 1,5 per gli indennizzi ai risparmiatori danneggiati dai crack bancari e 1 miliardo per le nuove assunzioni nelle forze dell’ordine...

Svolta sulla Manovra - Tria cede In arrivo altri 8 miliardi di euro : E alla fine il ministro Tria ha dovuto cedere. Forse parlare di capitolazione del ministro dell'Economia è eccessivo, ma questa volta c'è davvero un cambiamento di rotta rispetto alla linea filo-Ue e filo-mercati del titolare del dicastero di Via XX Settembre... Segui su affaritaliani.it