Manovra | Governo spaccato E Moscovici porta la lettera dell' Ue

Sondaggi elettorali - con la Manovra il governo perde consensi : in calo sia Lega che M5s : L'approvazione della manovra in Consiglio dei ministri sembra non essere apprezzata dagli italiani, tanto che gli ultimi Sondaggi danno le due forze di governo - Lega e M5s - leggermente in calo di consensi nelle ultime settimane. Recuperano terreno, invece, Pd e Forza Italia, pur rimanendo molto lontani.Continua a leggere

Manovra - Tria : "Da scelte di Governo nessun rischio per i conti pubblici" : Le nostre scelte 'non mettono in alcun modo in pericolo la tenuta dei conti pubblici'. Lo ha assicurato il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, davanti alla platea di Assolombarda dove è in corso

Manovra - opposizioni vs governo : “Avete votato il più grande condono fiscale della storia e poi gridate ‘onestà’ nelle piazze” : “Di Maio dice che ha votato senza saperlo il più grande condono fiscale immorale della storia. Che valore hanno le sue parole se Salvini dichiara che questa Manovra è stata approvata all’unanimità? Prendendo in giro gli italiani: gridate ‘onestà’ nelle piazze e poi piegate la testa. Parlatene coi vostri elettori, non con la Procura”. A dirlo, in un accesso dibattito alla Camera sulle dichiarazioni di Luigi Di Maio, ...

Manovra : Assolombarda : stime governo su Pil non credibili : L'impostazione del Def e della Manovra, con 'il maggior deficit che si persegue per continuare sulla vecchia strada di miliardi aggiuntivi alla spesa corrente', rende le stime di maggior crescita del ...

Manovra - governo a caccia della manina sulla pace fiscale. Conte : “Nessuna frattura tra M5s e Lega - controllerò io il testo” : Di chi è la manina che ha inserito il colpo di spugna ai riciclatori di denaro nella pace fiscale? E’ tecnica, e allora va preparato di nuovo il plotone d’esecuzione come per il caso della Croce Rossa, oppure politica, e quindi mette solo in evidenza, in una volta, tutte le differenze tra Cinquestelle e Lega? E ancora: c’è davvero quella manina oppure, come dicono alcune fonti della Lega, il testo è sempre stato così? ...

"L'Ue respingerà la Manovra". Oettinger minaccia il governo Conte : La lettera di Pierre Moscovici dovrebbe arrivare giovedì o venerdì. Roma la riceverà e con ogni probabilità Conterrà la bocciatura della bozza di bilancio del 2019. A rivelarlo in una intervista allo Spiegel è il commissario al Bilancio Ue, Guenther Oettinger. "Si è avuta conferma che la bozza di bilancio 2019 non è compatibile con gli obblighi presenti nella Ue", ha detto confermando che la Commissione non potrà far altro che "rigettare" la ...

Manovra Governo - caos su pensioni d’oro/ Ultime notizie “contributo solidarietà” : Tajani a Salvini - “fermati” : Manovra Economica: le Ultime notizie sulla legge di bilancio e Dl fiscale approvati in CdM. Reddito cittadinanza e Quota 100: novità su pensioni d'oro, le coperture di Salvini-Di Maio(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 11:55:00 GMT)

Matteo Renzi contro Di Maio : "Abolire povertà? Da ricovero"/ Ultime notizie : ex premier contro Manovra Governo : Matteo Renzi contro Di Maio: "Abolire povertà? Da ricovero". Ultime notizie: ex premier contro la manovra del Governo Lega-Movimento 5 Stelle, le sue parole a Di Martedì(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:35:00 GMT)

Manovra - MISURE GOVERNO E NOVITÀ PENSIONI D’ORO/ Ultime notizie - 4 mld di coperture per Salvini-Di Maio : MANOVRA Economica: le Ultime notizie sulla legge di bilancio e Dl fiscale approvati in CdM. Reddito cittadinanza e Quota 100: NOVITÀ su PENSIONI d'oro, le coperture di Salvini-Di Maio(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:10:00 GMT)

Pensioni - Governo dà l'OK alla Manovra e a Quota 100 : Salvini 'Azzereremo la Fornero' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi martedì 16 ottobre, riguardano l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, della nuova Manovra finanziaria per il 2019. Il premier Giuseppe Conte ha orgogliosamente dichiarato che l'esecutivo ha approvato il disegno di legge sul bilancio, oltre che quello sul decreto fiscale, entro i termini previsti. Ora l'invio del testo a Bruxelles per l'esame della Commissione Europea. 'Abbiamo tenuto i ...

Manovra - le spine che il governo giallo-verde rinvia alle Camere : Roma, 16 ott., askanews, - I tagli alla spesa pubblica, la flat tax, il reddito di cittadinanza. Rischiano di essere diversi i nodi che il governo giallo-verde potrebbe aver deciso di non affrontare ...

Spread - mai accaduto in Italia : le banche lasciano solo il governo di Lega e M5s - la strana Manovra d'agosto : Le nostre banche si difendono dallo Spread inguaiano lo Stato Italiano. È il Corriere della Sera a rivelare la strategia occulta degli istituti di casa nostra, che in agosto 'hanno iniziato mostrare ...

Cosa ha deciso il Governo e perché l'Ue non è d'accordo : la Manovra spiegata semplice : Prende forma la manovra 2019 grazie alle indicazioni contenute nel documento programmatico di bilancio che il Governo ha...

SONDAGGI POLITICI/ Manovra Governo - Lega ‘meglio’ del M5s : Reddito Cittadinanza “no priorità” : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Governo rallenta dopo Manovra, Lega al 31%, M5s sopra il Pd di 11 punti. Centrodestra unito vale il 43,5%(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 20:45:00 GMT)