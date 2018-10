Manovra | governo a caccia della manina sulla pace fiscale Conte | “Nessuna frattura tra

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Di chi è lache ha inserito il colpo di spugna ai riciclatori di denaro nella? E’ tecnica, e allora va preparato di nuovo il plotone d’esecuzione come per il casoCroce Rossa, oppure politica, e quindi mette solo in evidenza, in una volta, tutte le differenze tra Cinquestelle e Lega? E ancora: c’è davvero quellaoppure, come dicono alcune fontiLega, il testo è sempre stato così? L’ennesimo caso di inserimenti (veri o presunti) di norme indesiderate nei testi di legge delin realtà al momento sembra avere effetti sui rapporti in maggioranza. Qualunque cosa sia successa e nonostante le dichiarazioni di fiducia incondizionata dello stesso vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio nei confronti del partner di, a fare “rumore” sono state le dichiarazioni di fonti anonime ma autorevoli citate da ...