Manovra | ecco la lettera Ue | leggi il Pdf

Lettera Ue all’Italia : nella Manovra deviazione senza precedenti. Ecco il testo : L’Italia dovrà rispondere entro una settimana e, sulla base della risposta, la Commissione entro il 31 ottobre deciderà se considerare il progetto di bilancio 2019 in linea generale in regola con il patto di stabilità e gli impegni assunti dall'Italia precedentemente oppure se chiederne delle modifiche, una mossa mai effettuata prima per nessuno Stato membro...

Manovra - ecco la lettera dell’Ue all’Italia : ‘Deviazione senza precedenti nella storia’ Tria : spero in dialogo|Spread a 327 punti : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund si impenna di nuovo, Borsa in netto calo: -1,89%

L'UE BOCCIA LA Manovra?/ Ecco cosa può succedere all'Italia : Secondo il commissario Oettinger, la Commissione europea boccerà la manovra presentata dall’Italia. cosa potrà quindi accadere a quel punto? Ce lo spiega PAOLO ANNONI(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 06:02:00 GMT)MANOVRA & MERCATI/ Attenti all'imbroglio tedesco e al piano B di Merkel & co., di P. AnnoniMANOVRA E SPREAD/ La sconfitta che l'Europa di Juncker e Moscovici nemmeno vede, di S. Luciano

Flat tax - ecco cosa prevede la Manovra - : La misura è inserita nel documento programmatico di bilancio che il governo ha inviato a Bruxelles. Per ora, la misura riguarda solo le partite Iva con redditi fino a 65mila euro

Manovra - polizze Rc auto : ecco le province del Nord più colpite dagli aumenti : La novità, nel caso, sarà contenuta nel decreto legge omnibus che accompagnerà la Manovra. Si punterebbe a realizzare una vecchia ambizione di molti dei guidatori che viaggiano in zone “critiche” del paese in termini di sinistrosità e truffe, ossia stabilire che, per chi si trova in prima classe di bonus-malus, le tariffe siano uguali su tutto il territorio nazionale...

Rc auto equa in Manovra - i dubbi : ecco chi potrebbe colpire e in che modo : Uno dei punti più controversi e preoccupanti della manovra è quello relativo alla Rc auto 'equa' , così come da intenzioni del governo. Una norma che potrebbe aprire un caso, soprattutto se non si ...

Manovra - Ecobonus e bonus mobili prorogati nel 2019 : ecco le novità : Buone notizie per chi intendeva ristrutturare casa, ma si trovava in bilico sul filo della riconferma o meno dei vari bonus: le voci su una riconferma e del bonus mobili e dell’Ecobonus erano fondate. Quello che emerge dal Documento programmatico di bilancio (Draft Budgetary Plan) in dirittura di arrivo in Europa per il responso della Commissione europea, è la proroga dell’Ecobonus, delle detrazioni per le ristrutturazioni, del bonus mobili e ...

Pensioni - condono - Iva - fisco e sanità. Ecco le novità della Manovra : Il reddito e la pensione di cittadinanza costeranno 6,7 miliardi di euro nel 2019. Una cifra che è uguale a quella che servirà a finanziare la rottamazione della legge Fornero con l'introduzione della ...

Pensioni - condono - Iva. Ecco le novità della Manovra : Il reddito e la pensione di cittadinanza costeranno 6,7 miliardi di euro nel 2019. Una cifra che è uguale a quella che servirà a finanziare la rottamazione della legge Fornero con l'introduzione della ...

Pensioni - reddito cittadinanza e condono : ecco le misure della Manovra : Riforma della Legge Fornero, introduzione anche in Italia del reddito e della pensione di cittadinanza, un primo passo verso la 'flat tax' e un pacchetto di misure che includono la cosiddetta pace ...

Pensioni - reddito cittadinanza e condono : ecco le misure della Manovra : Riforma della Legge Fornero, introduzione anche in Italia del reddito e della pensione di cittadinanza, un primo passo verso la 'flat tax' e un pacchetto di misure che includono la cosiddetta pace ...

"Con l'ok - ira degli altri Paesi" Ecco la Manovra inviata all'Ue : Il giorno dopo il varo della legge di Bilancio, il Draft Budgetary Plan inviato a Bruxelles ieri sera prima della mezzanotte, gli occhi sono tutti puntati sulla Commissione europea che deve dare accendere il disco verde alla manovra. Segui su affaritaliani.it

La Manovra : ecco le nuove disposizioni fiscali : Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale. Di seguito alcune tra le principali misure previste. ROTTAMAZIONE TER Si ...

Legge bilancio 2019 : ecco cosa prevede la Manovra del governo : Pensioni, reddito di cittadinanza, flat tax. Ma anche sterilizzazione degli aumenti dell’Iva e pace fiscale. ecco le principali misure della manovra da 37 miliardi del governo M5S-Lega...