Manovra | ecco la lettera dell’Ue all’Italia | ‘Deviazione senza precedenti nella

L'UE BOCCIA LA Manovra?/ Ecco cosa può succedere all'Italia : Secondo il commissario Oettinger, la Commissione europea boccerà la manovra presentata dall’Italia. cosa potrà quindi accadere a quel punto? Ce lo spiega PAOLO ANNONI(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 06:02:00 GMT)MANOVRA & MERCATI/ Attenti all'imbroglio tedesco e al piano B di Merkel & co., di P. AnnoniMANOVRA E SPREAD/ La sconfitta che l'Europa di Juncker e Moscovici nemmeno vede, di S. Luciano

Flat tax - ecco cosa prevede la Manovra - : La misura è inserita nel documento programmatico di bilancio che il governo ha inviato a Bruxelles. Per ora, la misura riguarda solo le partite Iva con redditi fino a 65mila euro

Manovra - polizze Rc auto : ecco le province del Nord più colpite dagli aumenti : La novità, nel caso, sarà contenuta nel decreto legge omnibus che accompagnerà la Manovra. Si punterebbe a realizzare una vecchia ambizione di molti dei guidatori che viaggiano in zone “critiche” del paese in termini di sinistrosità e truffe, ossia stabilire che, per chi si trova in prima classe di bonus-malus, le tariffe siano uguali su tutto il territorio nazionale...

Rc auto equa in Manovra - i dubbi : ecco chi potrebbe colpire e in che modo : Uno dei punti più controversi e preoccupanti della manovra è quello relativo alla Rc auto 'equa' , così come da intenzioni del governo. Una norma che potrebbe aprire un caso, soprattutto se non si ...

Manovra - Ecobonus e bonus mobili prorogati nel 2019 : ecco le novità : Buone notizie per chi intendeva ristrutturare casa, ma si trovava in bilico sul filo della riconferma o meno dei vari bonus: le voci su una riconferma e del bonus mobili e dell’Ecobonus erano fondate. Quello che emerge dal Documento programmatico di bilancio (Draft Budgetary Plan) in dirittura di arrivo in Europa per il responso della Commissione europea, è la proroga dell’Ecobonus, delle detrazioni per le ristrutturazioni, del bonus mobili e ...

Pensioni - condono - Iva - fisco e sanità. Ecco le novità della Manovra : Il reddito e la pensione di cittadinanza costeranno 6,7 miliardi di euro nel 2019. Una cifra che è uguale a quella che servirà a finanziare la rottamazione della legge Fornero con l'introduzione della ...

Pensioni - reddito cittadinanza e condono : ecco le misure della Manovra : Riforma della Legge Fornero, introduzione anche in Italia del reddito e della pensione di cittadinanza, un primo passo verso la 'flat tax' e un pacchetto di misure che includono la cosiddetta pace ...

"Con l'ok - ira degli altri Paesi" Ecco la Manovra inviata all'Ue : Il giorno dopo il varo della legge di Bilancio, il Draft Budgetary Plan inviato a Bruxelles ieri sera prima della mezzanotte, gli occhi sono tutti puntati sulla Commissione europea che deve dare accendere il disco verde alla manovra. Segui su affaritaliani.it

La Manovra : ecco le nuove disposizioni fiscali : Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale. Di seguito alcune tra le principali misure previste. ROTTAMAZIONE TER Si ...

Legge bilancio 2019 : ecco cosa prevede la Manovra del governo : Pensioni, reddito di cittadinanza, flat tax. Ma anche sterilizzazione degli aumenti dell’Iva e pace fiscale. ecco le principali misure della manovra da 37 miliardi del governo M5S-Lega...

Manovra e decreto fiscale - ecco cosa ha deciso il governo : (foto: LaPresse) Dopo un giorno di turbolenze, il governo è arrivato alla quadratura del cerchio e nella sera di lunedì 15 ottobre è giunto all’accordo su Manovra e decreto fiscale. Il punto della Manovra che farà più discutere sarà quello della lotta all’evasione, che creerà scompensi soprattutto dal punto di vista delle definizioni. Per qualcuno è pace fiscale mentre, mentreper altri è una sanatoria per piccoli e grandi evasori. La speranza ...

