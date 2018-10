Manovra | dura la lettera di richiamo della Ue | Deviazioni Italia senza precedenti

Mercati quieti dopo l'ok alla Manovra. Salvini : "Migliora vita italiani". Di Maio : "Governo può durare 5 anni e anche oltre" : Avvio in leggero calo per lo spread tra btp e bund. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund, pur mantenendosi sopra la quota di 300 punti base, avvia la seduta a 302 punti base, dai 305 punti base della chiusura di ieri. Scende anche il rendimento del btp decennale, dal 3,56% al 3,53 per cento. Apertura positiva per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che segna +0,14% a 19.315 punti.C'era attesa per la reazione dei Mercati all'approvazione del ...