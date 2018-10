Manovra | Conte al Consiglio Ue | “Oettinger? Aspetto critiche” Ultime notizie | vertice

"Merkel impressionata dalle riforme". Giuseppe Conte a Bruxelles : "Più tempo passa e più mi convinco che la Manovra è bella" : "Mi rendo perfettamente conto che non è questa la manovra che si aspettavano dalla Commissione, è comprensibile che ci siano delle reazioni, mi aspetto delle osservazioni critiche ma discuteremo: più passa il tempo e più mi convinco che la manovra è molto bella". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte prima di partecipare alla seconda giornata di vertice Ue.Conte ha aggiunto che vedrà il ...

Al vertice di Bruxelles Conte difende la Manovra : Si annuncia una bocciatura. Il premier dopo aver incontrato la cancelliera Merkel vedrà oggi il premier olandese Rutte fortemente critico nei confronti della manovra.Moscovisi a Roma incontrerà Tria e ...

Manovra - Conte 'E molto bella - siamo convinti di aver fatto bene. Nessuna frattura sul decreto fiscale' : BRUXELLES - Una difesa d'ufficio della Manovra che arriva nelle ore in cui la maggioranza gialloverde è alle prese con il 'caos manina' che il vicepremier Luigi Di Maio ha scatenato sul decreto ...

Manovra - governo a caccia della manina sulla pace fiscale. Conte : “Nessuna frattura tra M5s e Lega - controllerò io il testo” : Di chi è la manina che ha inserito il colpo di spugna ai riciclatori di denaro nella pace fiscale? E’ tecnica, e allora va preparato di nuovo il plotone d’esecuzione come per il caso della Croce Rossa, oppure politica, e quindi mette solo in evidenza, in una volta, tutte le differenze tra Cinquestelle e Lega? E ancora: c’è davvero quella manina oppure, come dicono alcune fonti della Lega, il testo è sempre stato così? ...

Giuseppe Conte ferma l'invio al Quirinale del testo sulla Manovra. Retroscena su Di Maio e il testo manipolato : È un fatto gravissimo, manina politica o no, domattina depositerò subito un esposto alla Procura della Repubblica'. Una denuncia che agita l'esecutivo giallo-verde. Il premier Giuseppe Conte , nel ...

Manovra - Oettinger : 'L'Ue chiederà dei ritocchi'. Conte : 'Non c'è margine' : 'La Manovra farà crescere l'economia italiana e sento che l'Europa preannuncia che la boccerà. Lancio un appello a Berlino, Parigi, Bruxelles: lasciateci lavorare, lasciateci occuparci degli italiani.

A Bruxelles assaggi di bocciatura della Manovra. Conte la difende davanti a Merkel : La manovra economica italiana si inserisce in un "quadro di sostenibilità dei conti pubblici, testimoniato dal calo del debito al 126,7 per cento del pil nel 2021". E il superamento della legge Fornero "avrà un effetto positivo sulla produttività del Paese grazie al ricambio generazionale e quindi all'ingresso nel mercato del lavoro di giovani che hanno maggiore familiarità con le nuove tecnologie digitali".davanti ad ...

Conte : Manovra non si cambia - confido in dialogo costruttivo con Ue : Serve per invertire la tendenza verso cui era ormai orientata l'economia italiana. Vogliamo crescere e lo vogliamo fare nell'interesse del Paese", afferma prima del bilaterale con Angela Merkel. "...