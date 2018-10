Manovra | Cida | dopo cifre Inps si impone pausa riflessione

Romano Prodi : "È una Manovra elettorale. L'Italia rischia - il Pd ora decida chi comanda davvero" : Non apprezza la manovra, la giudica pericolosa. Teme inoltre che la nostra possa diventare una democrazia illiberale. E non vede alternativa al momento nel Pd, la sua creatura che ora deve chiarire le ambiguità al suo interno su chi comanda. Mentre in Europa vede un'alternativa al fronte populista con uno schieramento che vada da Tsipras a Macron. Romano Prodi concede un'intervista al Corriere della Sera in cui affronta i momenti ...