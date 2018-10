: 'il governo del cambiamento non ha prodotto una manovra di vero cambiamento. Ma tutti comprendiamo che il dividendo… - summa57 : 'il governo del cambiamento non ha prodotto una manovra di vero cambiamento. Ma tutti comprendiamo che il dividendo… - mecalderoni : RT @lucatremolada: Assolombarda boccia la manovra: testo elettorale che non guarda alla crescita. Grande intervento di @CarloBonomi_ https:… - ambrareda : RT @MilanoFinanza: Assolombarda boccia la manovra. Bonomi: il governo cerca dividendo elettorale -

No a "promesse elettorali scassa bilancio e di scarso impatto su crescita e lavoro". Così il presidente di Assolombarda,, all'Assemblea generale dell'Associazione. Per, lanon è "di vero cambiamento:il dividendo che si ricerca è quello elettorale, non quello della crescita", dice. Lesul Pil"del governo non risultanoe il debito pubblico continuerà a salire",perché "non saranno 5 miliardi soli di inventi pubblici in più a far salire il Pil", ha detto, critico anche sul fisco.(Di giovedì 18 ottobre 2018)