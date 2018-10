Manovra | all' Italia lettera di richiamo da Bruxelles Deviazione senza

Manovra - Ue deviazione senza precedenti. Juncker : non daremo altra flessibilità all'Italia : Il bilancio italiano mostra una deviazione «senza precedenti nella storia del Patto di stabilità», dovuta ad una espansione vicina all'1% e ad una deviazione dagli obiettivi...

La lettera Ue all’Italia sulla Manovra : “Inadempienze gravi - deviazione da regole senza precedenti” : La Commissione europea ha inviato all'Italia la lettera con le critiche mosse al progetto di bilancio presentato dall'Italia: per Bruxelles c'è una "deviazione senza precedenti nella storia del Patto di stabilità e di crescita", configurandosi così una "inadempienza particolarmente grave" delle regole europee.Continua a leggere

La Commissione Ue all’Italia : “Nella Manovra una deviazione senza precedenti” : «Le dimensioni della deviazione sono senza precedenti nella storia del Patto di Stabilità». Lo scrivono Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis nella lettera che il commissario francese ha consegnato oggi al ministro Giovanni Tria durante la sua visita a Roma e resa nota a mercati chiusi. Il documento di due pagine quantifica «un gap pari all’1,5% de...

Multe vecchie fino a mille euro cancellate dalla Manovra : «Salvati i disonesti» : «dalla bozza della manovra finanziaria emerge la ?bonifica? anche delle ?Multe? stradali non pagate (fino a 1.000 euro) e delle tasse di circolazione non pagate...

Conte : 'Ci aspettiamo critiche dall'Ue - ma la Manovra è molto bella' | Austria e Olanda 'preoccupate' : "Ritengo negativo che siano state fatte eccezioni per i Paesi più grandi", spiega Kurz, che si definisce "un grande difensore" dei criteri di Maastricht e indica la politica economica di Vienna come ...

"Merkel impressionata dalle riforme". Giuseppe Conte a Bruxelles : "Più tempo passa e più mi convinco che la Manovra è bella" : "Mi rendo perfettamente conto che non è questa la manovra che si aspettavano dalla Commissione, è comprensibile che ci siano delle reazioni, mi aspetto delle osservazioni critiche ma discuteremo: più passa il tempo e più mi convinco che la manovra è molto bella". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte prima di partecipare alla seconda giornata di vertice Ue.Conte ha aggiunto che vedrà il ...

Sir : principali notizie dall'Italia e dal mondo. Ue : oggi al summit migrazioni e Manovra economica italiana. Lodi - novità per le mense : Cronaca: caso-Lodi, il Comune rivede il regolamento per l'accesso alla mensa scolastica Dopo le proteste per il regolamento del Comune di Lodi, che aveva di fatto estromesso circa 200 bambini dalle ...

La Commissione cerca l’appoggio degli Stati per respingere la Manovra giallo-verde : Formalmente, la decisione di bocciare la manovra italiana non è stata ancora adottata. Anche perché la Commissione sta facendo tutti i passi per «dare un’ulteriore possibilità» al governo. Politicamente, però, ieri c’è stato un sostanziale via libera da parte del collegio dei commissari. Oggi ci sarà un altro passaggio, che Jean-Claude Juncker cons...

L'UE BOCCIA LA Manovra?/ Ecco cosa può succedere all'Italia : Secondo il commissario Oettinger, la Commissione europea boccerà la manovra presentata dall’Italia. cosa potrà quindi accadere a quel punto? Ce lo spiega PAOLO ANNONI(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 06:02:00 GMT)MANOVRA & MERCATI/ Attenti all'imbroglio tedesco e al piano B di Merkel & co., di P. AnnoniMANOVRA E SPREAD/ La sconfitta che l'Europa di Juncker e Moscovici nemmeno vede, di S. Luciano

Conte all'Ue : "Non ci sono margini per cambiare la Manovra" : E' una manovra per invertire la tendenza verso cui era ormai orientata l'economia italiana. Vogliamo crescere". Stando a quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi l'incontro con Merkel e' durato ...