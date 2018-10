Maltempo | nubifragio nel Materano | sotto osservazione un torrente

Maltempo Rimini - nubifragio nella notte : danni e allagamenti : Decine gli interventi dei vigili del fuoco nel notte tra martedì e mercoledì in tutta la provincia riminese , in partecipare nell'entroterra .dove in poche ore si è raggiunto accumuli fino a 120mm di pioggia. Le strade sono letteralmente trasformate in torrenti mentre garage e sottopassi si sono allagati.Continua a leggere

Forte Maltempo in Campania : fango - smottamenti e crolli ad Ercolano per un nubifragio : Come previsto attraverso anche un'allerta meteo dedicata, Forte maltempo si è abbattuto fra la serata di ieri e la nottata in Campania, colpendo soprattutto la provincia di Napoli. Ingenti i danni...

Maltempo - nubifragio a Catania : le vie del centro trasformate in fiumi in piena : Pezzi di asfalto e pietre per strade, commercianti che ancora puliscono negozi allagati, un rione interamente isolato, alberi caduti che vengono rimossi. Si fa la conta dei danni a Catania all’indomani del violento nubifragio che ieri ha trasformato alcune arterie della città, come la centralissima via Etnea, in un fiume in piena, con auto posteggiate quasi coperte dall’acqua. La violenza ha ‘colpito’ anche la sede ...

Lamezia - crollato Ponte delle Grazie per Maltempo/ Ultime notizie Curinga - violento nubifragio : danni ingenti : Lamezia, crollato Ponte delle Grazie per il maltempo. Ultime notizie Curinga, violento nubifragio: danni ingenti a Catanzaro, ritrovati senza vita i corpi di due persone, mamma e figlio(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 12:44:00 GMT)

Maltempo Sicilia : nubifragio a Catania - oggi è il giorno della conta dei danni : Un violento nubifragio ieri ha trasformato le principali vie di comunicazione di Catania (come via Etnea), in fiumi in piena, con auto posteggiate quasi coperte dall’acqua: oggi è il giorno della conta dei danni. Gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco sono stati 70, mentre una cinquantina sono ancora in attesa. Le zone maggiormente colpite sono quelle Industriale e aeroportuale e i rioni San Giuseppe la Rena, Villaggio Santa Maria ...

Maltempo Napoli - nubifragio e allagamenti a Giugliano : “Il nostro territorio ha una fragilità idrogeologica che va affrontata al più presto” : A seguito del nubifragio che nella mattinata di oggi ha investito Giugliano in Campania, nel Napoletano, il sindaco ha riunito “l’unita’ di crisi della Protezione civile comunale“, ed chiesto l’intervento della Protezione civile regionale e del Consorzio di Bonifica del basso Volturno: registrati numerosi allagamenti che hanno comportato gravi disagi. “Il nostro territorio ha una fragilita’ idrogeologica ...

Maltempo Campania - nubifragio a nord di Napoli : allagamenti e disagi a Giugliano : Violento nubifragio nelle scorse ore sull’area a nord di Napoli: gravi disagi si sono registrati soprattutto a Giugliano in Campania dove si sono allagate numerose strade del centro storico. “Siamo immediatamente intervenuti con le ditte di manutenzione, la protezione civile e la Polizia Municipale. Ci sono circa 30 uomini al lavoro per fronteggiare i danni,” spiega il sindaco di Giugliano, Antonio Poziello. disagi si ...

Maltempo : Cassandrino colpita dal nubifragio - ci sono danni [VIDEO] : Maltempo: Cassandrino colpita dal nubifragio. Danneggiate diverse auto. Maltempo - Questa mattina un intenso temporale ha interessato la Campania e in particolar modo il napoletano apportando...

Maltempo Campania : nubifragio a Giuliano - strade come fiumi : Maltempo Campania: disagi per un intenso nubifragio a Giuliano. Maltempo Campania - Nel corso della mattinata odierna un'isolata ma intensa formazione temporalesca ha interessato la Campania. Tra i...

Maltempo Sicilia : nubifragio a Trapani - allagamenti e disagi alla viabilità : Le intense precipitazioni che hanno interessato nelle ultime ore Trapani hanno provocato allagamenti nelle strade, con conseguenti disagi alla viabilità, in particolare dal lungomare Dante Alighieri a via Virgilio. disagi anche sulla SP Trapani – San Vito Lo Capo, all’altezza di Pizzolungo. L'articolo Maltempo Sicilia: nubifragio a Trapani, allagamenti e disagi alla viabilità sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - ciclone sul mar Tirreno : violento nubifragio su Roma - città in tilt per gli allagamenti [FOTO] : Il ciclone Mediterraneo posizionato sul mar Tirreno sta alimentando forte Maltempo in tutto il Centro/Sud, con piogge e temporali su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e anche a Roma, dove si sono verificati Disagi alla circolazione e rallentamenti sulle strade di grande scorrimento per il nubifragio che nel primo pomeriggio si è abbattuto sulla città, scaricando tra 10 e 25mm di pioggia in tutto il centro cittadino. Le temperature sono ...

Maltempo Trapani : nubifragio a Gibellina - disagi e allagamenti : Ondata di Maltempo in tarda mattinata in provincia di Trapani: un nubifragio si è abbattuto su Gibellina provocando allagamenti e disagi. Diverse strade sono state inondate dall’acqua, ed alcuni automobilisti sono rimasti con l’auto in panne. Numerose richieste di soccorso sono giunte al centralino dei vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Trapani: nubifragio a Gibellina, disagi e allagamenti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : la conta dei danni del nubifragio : Maltempo: la conta dei danni del nubifragio. Sboarina: 'Avevamo detto che non avremmo lasciato soli i danneggiati'. Centoventi danneggiati Sono 120 i cittadini e le aziende del Comune di Verona che ...

Maltempo - continua la conta dei danni del nubifragio del weekend a Verona : oltre 1 milione e 100 mila euro : Il nubifragio che ha colpito Verona tra sabato e domenica e’ costato alla citta’ almeno un milione e 100 mila euro. E’ questa la prima conta dei danni che e’ emersa dalla riunione, convocata dall’assessore alla Protezione civile Daniele Polato, cui hanno partecipato anche l’assessore alle Strade Marco Padovani, il comandante della Polizia Municipale Luigi Altamura, rappresentanti delle Circoscrizioni, i ...