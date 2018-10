Maltempo Calabria | la Procura di Catanzaro | “Ipotesi di reato nella gestione del

Calabria - Anas : “In seguito ai danni da Maltempo - interdetta ai mezzi pesanti la SS182 ‘Trasversale delle Serre’ : Per consentire l’esecuzione degli interventi di pulizia e messa in sicurezza a seguito degli eventi atmosferici dell’ultimo periodo che hanno causato degli smottamenti sulla strada statale 182 ‘Trasversale delle Serre’, permane la chiusura per i soli mezzi pesanti tra i territori comunali di Torre di Ruggero e Monte Cucco in provincia di Vibo Valentia. Lungo il tratto, già riaperto ai veicoli leggeri, è in vigore l’interdizione al transito ...

Maltempo Calabria - Sorical : “Ripresa l’erogazione dell’acquedotto Tuccio” : Sono stati completati stasera i lavori di ripristino dell’erogazione idrica dell’acquedotto Tuccio. Sorical, alle ore 19, ha riavviato il servizio idrico verso i serbatoi di accumulo dei Comuni di Reggio Calabria (Zona sud fino a Pellaro), Montebello Jonico, Roghudi, San Lorenzo e Motta San Giovanni. La squadra operativa impegnata nei lavori ha anticipato i tempi rispetto al cronoprogramma previsto, nonostante le avverse condizioni meteo che ...

Maltempo - alluvione in Calabria : per Confagricoltura “la conta dei danni sarà lunga” : “La conta dei danni sara’ certamente lunga, perche’ devastante e’ stato l’evento climatico del 4 ottobre scorso; in tutta la Calabria – afferma il presidente di Confagricoltura regionale, Alberto Statti – abbiamo registrato situazioni critiche ma e’ soprattutto nella Piana di Lamezia Terme che le intense precipitazioni – unite ad una evidente non piena operativita’ del sistema di ...

Maltempo Calabria : chiusa la strada verso la frazione di Motta San Giovanni : Il sindaco di Motta San Giovanni, Giovanni Verduci, con propria ordinanza, ha disposto la chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto stradale che da Valanidi conduce al centro del reggino. Le intense precipitazioni che stanno interessando il territorio comunale, infatti, hanno causato un movimento franoso tale, è scritto in una nota del Comune, “da impedire a chi percorre la strada da Valanidi di raggiungere il centro abitato di ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Sud : lo Jonio sforna violenti temporali sulla Calabria - l’ex uragano Leslie arriva in Sardegna [MAPPE] : 1/7 ...

Maltempo Calabria : soccorsi automobilisti bloccati da frana nel Catanzarese : Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte sulla SP89, che collega Girifalco a Cortale, nel Catanzarese, per liberare un tratto di strada da una frana e dalla caduta di un albero: alcuni automobilisti sono rimasti bloccati. I pompieri hanno lavorato diverse ore per liberare la strada e consentire alle auto bloccate di passare. L'articolo Maltempo Calabria: soccorsi automobilisti bloccati da frana nel Catanzarese sembra essere il primo su Meteo ...

Allerta Meteo - forte Maltempo in Calabria : criticità arancione fino a mezzanotte - anche domani allarme “giallo” : La protezione civile regionale della Calabria ha diramato il nuovo bollettino di Allerta Meteo valido dalle dalle ore 14 di oggi, 15 ottobre 2018 alla mezzanotte di domani. E’ prevista ancora per la giornata di oggi criticità “arancione” sulla fascia ionica della regione, che diventerà “gialla” nella giornata di domani. Qui il bollettino completo. L'articolo Allerta Meteo, forte maltempo in Calabria: criticità ...

Maltempo Calabria : superata la soglia critica di precipitazioni in diversi centri : Nuovi danni e disagi per il Maltempo, soprattutto lungo la fascia ionica della Calabria: Arpacal ha emesso un bollettino di superamento della soglia critica in riferimento al quantitativo di pioggia caduta in diversi centri. Il dato è alto a Reggio Calabria, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Melito Porto Salvo, dove è stato superato il livello 3, la soglia critica. Problematica anche la situazione a Marina di Gioiosa Ionica ed a Fabrizia, ...

Maltempo in Calabria - enorme tornado nelle acque di Saline Joniche [VIDEO] : Il Maltempo che imperversa da ieri sulla Calabria jonica ha provocato nel pomeriggio di Domenica 14 Ottobre un grosso tornado nelle acque di Saline Joniche, nel basso jonio reggino, in provincia di Reggio Calabria. Fortunatamente la tromba marina non è arrivata sulla terraferma e non ha provocato danni, ma gli osservatori sulla costa hanno potuto ammirare questo spettacolo della natura. Ecco le immagini: Maltempo Reggio Calabria, tromba marina ...

Maltempo Calabria : nuova esondazione a Lamezia Terme - nella zona della tragedia del 4 ottobre : Una nuova ondata di Maltempo ha colpito questa mattina la Calabria, e in particolare la provincia di Catanzaro, l’area del Lametino, già devastata dall’alluvione dello scorso 4 ottobre. Si sono registrati allagamenti e disagi alla circolazione sulla SS18, all’altezza del centro meccanografico delle Poste di Lamezia Terme, a causa dell’esondazione del torrente Turrina che ha coinvolto anche alcune aziende: sul posto la ...

Calabria - Maltempo; Pedà - Cdl - : "Potenziare ruolo sorveglianti idraulici" - : ...idrogeologico della nostra Regione ritorna tragicamente ad imporre alle Istituzioni di riconoscere a tale problematica - fra tutte le altre - un ruolo di primissimo piano nell'attenzione politica ed ...

Maltempo Reggio Calabria : esonda il torrente Tuccio - interrotto servizio idrico in 5 Comuni : E’ nuovamente esondato il torrente Tuccio, in località Musupuniti nel territorio di Melito Porto Salvo (RC), investendo la condotta dell’acquedotto regionale. Sorical ha già inviato sul posto più squadra di manutenzione per avviare i lavori di ripristino del servizio che si prevedono di almeno 48 ore. Attualmente è interrotto il servizio per il Comune di Reggio Calabria (Zona sud fino a Pellaro), Montebello Jonico, Roghudi, San Lorenzo e Motta ...

Maltempo Calabria : nel Lametino “sono bastate 4 gocce d’acqua per allagare le strade e rendere inutilizzabili i sottopassaggi” : “Anche oggi, sono bastate 4 gocce d’acqua per allagare le strade cittadine e rendere inutilizzabili i sottopassaggi. Mi chiedo, questi commissari sono proprio smemorati o realmente incompetenti? Il Governo dia più attenzione al nostro territorio”. A dichiararlo è l’ex consigliere comunale di Lamezia Terme (CZ) Mimmo Gianturco. “Questa notte – continua – alcuni nostri concittadini hanno nuovamente rischiato di farsi male percorrendo ...

Maltempo - allerta meteo in Calabria e Sicilia : molte scuole chiuse - : In gran parte delle due regioni e in Basilicata è stata diramata l'allerta arancione, a causa di una perturbazione che sta causando temporali di forte intensità. Previste locali grandinate e forti ...