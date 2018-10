Maltempo Cagliari | proseguono le ricerche del pastore disperso

Maltempo - Coldiretti Cagliari : “Aumenta la stima dei danni alle aziende agricole e alle colture” : A poco più di una settimana dall’alluvione che ha colpito il sud Sardegna cresce la prima stima di 5 milioni di euro di danni fatta da Coldiretti Cagliari. Un nuovo ciclone mediterraneo tiene in queste ore in ostaggio gli stessi territori del Sarrabus, del Cagliaritano e il Sulcis. Il mondo delle campagne guarda di nuovo al cielo con la paura a questi eventi, la cui portata non è mai prevedibile negli effetti. La copiosa pioggia di ...

Maltempo Sardegna - allerta declassata : domani niente scuole chiuse a Cagliari : Lezioni regolari domani in tutte le scuole del sud Sardegna. E’ l’effetto del declassamento dell’allerta nubifragi da arancione a gialla. I sindaci interessati quindi, a partire da Cagliari, non estenderanno i provvedimenti di chiusura scattati per la giornata di oggi. Riapriranno anche gli uffici pubblici, compresi quelli della Regione, e le zone verdi. L'articolo Maltempo Sardegna, allerta declassata: domani niente scuole ...

Maltempo Cagliari : traffico rallentato sulla SS195 per allagamenti : traffico rallentato in quattro punti della SS195 “Sulcitana” a Capoterra (Cagliari), località già colpita dall’alluvione del 10 ottobre scorso. Anas segnala traffico rallentato per allagamento al km 11,500 in località Maddalena Spiaggia, dal km 14,800 al km 14,590 in località Torre degli Ulivi, al km 23 in comune di Sarroch e al km 27,800 verso Pula. L'articolo Maltempo Cagliari: traffico rallentato sulla SS195 per allagamenti ...

Maltempo : piogge in Sardegna - a Cagliari scuole e uffici chiusi : scuole e uffici pubblici chiusi, inclusi quelli della Regione e l'università, oggi a Cagliari per l'allerta Maltempo di livello arancione diramata ieri dalla Protezione civile regionale a una ...

Maltempo Sardegna : situazione critica nel Cagliaritano - strade allagate : Piogge intense dalla notte nel Cagliaritano: la situazione è critica in particolare sulle strade. Si registrano allagamenti allo svincolo SS195 ‘Rac’ con la SS130 e innesto 554. Allagato il sottopasso allo svincolo SS130 verso Viale Elmas. Non si registrano criticità sulla SS131 “Carlo Felice” e sulla SS195 ‘Sulcitana’. L'articolo Maltempo Sardegna: situazione critica nel Cagliaritano, strade allagate sembra ...

Maltempo Sardegna - allagamenti nel Cagliaritano : chiuso ponte : Ancora Maltempo in Sardegna, dove per domani è stata prorogata l’allerta meteo. allagamenti si sono verificati lungo la strada consortile di Macchiareddu, vicino a Cagliari, sulla Provinciale 4 a San Sperate e sulla provinciale 90 Siliqua-Uta; chiuso provvisoriamente un ponte sul fiume Cixerri, strade piene d’acqua anche ad Assemini e Castiadas, tutte zone già colpite dalla recente ondata di Maltempo. E’ il bilancio delle forti ...

Maltempo Sardegna : riapre la ss195 nel cagliaritano dopo il crollo di 6 giorni fa : E’ stata riaperta in tempi record la strada statale 195 ‘Sulcitana’, dopo la chiusura di mercoledì scorso in seguito al crollo di un ponte in seguito al violento nubifragio che si era abbattuto sul cagliaritano. La strada, che aveva subito un cedimento all’altezza del chilometro 9, è un’arteria importante che collega diversi centri residenziali tra Pula e Capoterra al capoluogo sardo, oltre a essere utilizzata dai ...

Maltempo - procura Cagliari apre inchiesta : ANSA, - Cagliari, 16 OTT - Non ci sono ancora indagati, ma ci sono le ipotesi di disastro ambientale e omicidio colposo nel fascicolo aperto dal sostituto procuratore Rossana Allieri a seguito dell'...

Maltempo - alluvione in Sardegna : la procura di Cagliari apre un’inchiesta : In seguito dell’alluvione che ha devastato il Cagliaritano nei giorni scorsi, è stato aperto un fascicolo dal sostituto procuratore Rossana Allieri: non ci sono ancora indagati, ma l’ipotesi sarebbe di disastro ambientale e omicidio colposo. L’indagine è partita per accogliere la prima informativa degli investigatori del Corpo Forestale sulla morte della 44enne Tamara Maccario, trascinata via dall’acqua di un torrente ...

Maltempo Sardegna - si lavora per un ritorno alla normalità : 100 persone impegnate nella ricerca del disperso - domani niente scuole chiuse a Cagliari : Sono oltre cento le persone che da questa mattina stanno battendo palmo a palmo la zona compresa tra Capo Ferrato e Costa Rei nel tentativo di rintracciare Nicola Campitello, 38 anni, il pastore di origine campana, disperso ormai da 48 ore nella zona di Castiadas colpita dall’ondata di Maltempo. Tutta l’area viene divisa in varie zone che vengono perlustrate dagli uomini del Corpo forestale, dai vigili del fuoco, dai carabinieri del ...

Maltempo Sardegna : sott’acqua spiaggia del Poetto a Cagliari : L’emergenza è passata, con un’alluvione che ha interessato la Sardegna facendo rivivere a Capoterra la paura di un decennio fa. Tuttavia sul terreno restano le tracce del passaggio del nubifragio che si è abbattuto su Cagliari due notti fa. Oltre a buche e tombini divelti nel centro e nelle parti basse della città, come Pirri, la spiaggia del Poetto, in diversi tratti è completamente scomparsa sotto l’acqua. Tra i 20 e i 30 ...

Sardegna - il Maltempo continua : trovata morta donna dispersa nel Cagliaritano - Ore d'ansia per un pastore : Per tutta la notte la pioggia non ha dato tregua nella zona. La macchina della Protezione civile regionale ha lavorato incessantemente per soccorrere le persone in difficoltà e fare fronte alle ...

