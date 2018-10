Make' n Africa | Eni premia le start up innovative e verdi

Make in Africa - soluzioni green per l'accesso all'energia : Roma, 15 ott. (AdnKronos) - Una soluzione innovativa per drenare l’acqua in eccesso modellando il terreno; un generatore portatile a energia solare; un servizio per la conversione di ri?uti organici in gas e fertilizzanti. Sono i tre progetti vincitori di Make In Africa, il contest di Maker Faire Ro