Mafia Foggia | intercettazioni e gps | “Bastarda di telecamera” Così è stato incastrato il

(Di giovedì 18 ottobre 2018) “Signora, abbiamo arreuno del commando“. È mercoledì mattina quando un ufficiale dei carabinieri bussa alla porta di casa Luciani. Un momento di “forte commozione” lo ha definito il procuratore capo di Bari, Giuseppe Volpe. Le vedove di Aurelio e Luigi, i fratelli contadini uccisi perché testimoni scomodi dell’agguato al boss dellagarganica Mario Luciano Romito, forse non ci speravano più. Invece i carabinieri del comando provinciale di, guidati da Marco Aquilio, gli uomini del Ros e i magistrati della Distrettuale antidi Bari sono certi di aver inchiodato almeno una delle persone che prese parte alla mattanza di San Marco in Lamis del 9 agosto 2017, quando tutta Italia scoprì che il Gargano non è solo mare e Padre Pio, ma anche terra di. Una provincia da quasi 300 omicidi in trent’anni, l’80 per cento dei quali ...