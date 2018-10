ilfattoquotidiano

: Il #redditodicittadinanza contrasterà la povertà, ma aiuterà anche a contrastare l'azione di mafie e corruzione, ch… - beppe_grillo : Il #redditodicittadinanza contrasterà la povertà, ma aiuterà anche a contrastare l'azione di mafie e corruzione, ch… - TutteLeNotizie : Mafia e corruzione, Cafiero De Raho: “Su questi temi politica è distratta. Scudo fiscale… - MPenikas : FQ: Mafia e corruzione, Cafiero De Raho: “Su questi temi politica è distratta. Scudo fiscale favorisce i criminali… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018)? “La”.? “Favorisce le organizzazioni criminali”. Il procuratore nazionale antiFedericoDenon ha usato giri di parole per sottolineare la distanza tra la lotta alla criminalità organizzata e chi governa (e ha governato) il Paese. Deha parlato durante la presentazione del Rapporto Liberaidee e ha espresso concetti chiari: “Laposponeproblemi (, ndr) a tanti altri ma quando ci sonol’economia va a fondo – ha detto – La nostra zavorra sono, quest’ultima dilaga”. Poi l’attacco, ancora più diretto, a chi dovrebbe ascoltare e non lo fa: “Ma è come se non si andasse in linea e quella voce viene sopita, non viene raccolta da nessuno – ha sottolineato il procuratore anti...