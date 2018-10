Made in Italy | innovazione italiana protagonista in Cina con Sabaf

Russia - Coldiretti : l’embargo è costato un miliardo al cibo Made in Italy : Le esportazioni agroalimentari Made in Italy hanno perso oltre un miliardo di euro a causa del blocco che ha colpito una importante lista di prodotti agroalimentari con il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi ma anche pesce, provenienti da Ue, Usa, Canada, Norvegia ed Australia. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione della visita del Vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini in Russia ...

Serie A - il caso dei diritti tv all'estero : il Made in Italy non vola più : L'effetto Cristiano Ronaldo non ha avuto gli effetti sperati, almeno per ora. A livello internazionale la Serie A ha poco appeal. Ecco allora che il gruppo IMG, che nel 2017 si è aggiudicato i diritti ...

Arriva Holy - drink del benessere Made in Italy. Nel progetto anche la famiglia Marzotto : Parte la sfida italiana ai grandi marchi americani del wellness drink come Gatorade, Bai drink o Vitamin Water. A tentare la mossa è Holy, bevanda in lattina che cavalca la voglia di benessere e di ...

Made in Italy - presentata a Roma la 53esima fiera del tartufo di Acqualagna : Roma Più di 50 appuntamenti tra eventi, spettacoli, degustazioni, stand gastronomici, cooking show e la scuola di cucina per bambini. È questo e molto altro la 53esima fiera nazionale del tartufo bianco di Acqualagna , presentata ieri sera ...

Spazio : l'orto "marziano" Made in Italy miglior modello di verde high-tech : Nuove conferme per l'orto ipertecnologico destinato alla coltivazione di verdure per le future missioni spaziali. Il progetto HortExtreme , condotto da ENEA , Agenzia Spaziale Italiana , ASI , e ...

Spazio : l’orto “marziano” Made in Italy vince premio come miglior modello di verde high-tech : Nuove conferme per l’orto ipertecnologico destinato alla coltivazione di verdure per le future missioni spaziali. Il progetto HortExtreme, condotto da ENEA, Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Università di Milano, ha vinto il premio “ECOtechGREEN” come miglior prototipo di verde high-tech, tra 19 progetti candidati. Promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dal network PAYSAGE e dalla rivista ...

Mobile e arredo - la Russia cresce e il Salone rilancia il Made in Italy : Le esportazioni di mobili e arredo made in Ital y tornano ad aumentare sul mercato russo e più in generale nei Paesi dell'area Csi. Dopo cinque anni difficili segnati da una decrescita che sembrava ...

Made in Italy - Coldiretti : stop al cibo falso - come tutelarsi dalle contraffazioni : “Mangiare è un atto agricolo. Scegliendo ciò che si mangia si definisce anche quale tipo di agricoltura sviluppare sul territorio. Scelte errate mettono a rischio la salute pubblica e l’economia di interi territori. Questo incontro vuole far luce su quali strategie adottare per salvaguardare la nostra agricoltura ed il patrimonio agroalimentare italiano”. Con queste parole Lorenzo Bazzana, responsabile dell’Area economica della Confederazione ...

Tecnologia : partnership tra e-Novia e AirSelfie per lo sviluppo della flying camera Made in Italy : Da una parte il gruppo e-Novia con l’eccellenza del proprio know-how nell’ambito della smart mobility per veicoli leggeri e ultraleggeri, della robotica di nuova generazione e dell’Artificial Intelligence; dall’altra AirSelfie che ha innovato il mercato presentando la prima flying camera tascabile al mondo ed è diventata una delle più apprezzate tech-company italiane. Questi due protagonisti dell’industria Made in Italy, hanno ora stabilito un ...

[La storia] Dopo la povertà Di Maio abolisce la contraffazione del Made in Italy. E lancia il ministeriale robot : Non c'è un attimo di riposo per il vicepremier, ministro dello Sviluppo, e capo politico del M5s, Luigi Di Maio. Dopo aver solennemente annunciato l'abolizione della povertà con l'introduzione del ...