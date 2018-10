Macron | populisti Italia emblema crisi

Europee - Martina : contro i populisti serve alleanza Macron -Pse-Tsipras : In vista delle Europee 'dobbiamo lavorare per costruire una grande alleanza da Tsipras a Macron, e ovviamente con il Pse. L'idea di un' alleanza tra Salvini, Orban e Le Pen deve preoccupare'. Lo ...

Il presidente Emmanuel Macron contro il governo Lega-M5S : “In Italia clima xenofobo. I populisti cercano solidarietà ma non propongono soluzioni” : Il presidente francese Emmanuel Macron attacca l'Italia: "Quello che succede in Italia lo abbiamo creato politicamente in Europa. Ma questo giustifica il discorso xenofobo, semplicistico? Non lo credo. Credo che questi stessi xenofobi non apportino alcuna soluzione al male che denunciano. I populisti cercano solidarietà da parte di quelli da cui vogliono separarsi. Non funziona così".Continua a leggere