Ma la Storia è ancora maestra di vita?

Riccardo Scamarcio : "La fine della Storia con Valeria Golino? Non sono ancora guarito..." : Dopo il successo del film Loro, la pellicola diretta da Paolo Sorrentino dedicata a Silvio Berlusconi, ritroveremo Riccardo Scamarcio al cinema nel film Euforia, diretto da Valeria Golino, nel quale interpreterà la parte di Matteo, un uomo d'affari omosessuale, promiscuo e con problemi di droga che si farà carico della malattia di suo fratello Ettore, interpretato da Valerio Mastandrea.Come sappiamo, la regista del film, l'attrice Valeria ...

Cos'è il Cheerleading? Quando le ragazze pon pon diventano atlete professioniste : la Storia di uno sport ancora sconosciuto in Italia : Una delle poche accademie presenti sul nostro territorio ha formato però una vera e propria Nazionale Italiana di cheerleader, capace di classificarsi nona ai campionati del mondo di cheerleading ad ...

Cos’è il Cheerleading? Quando le ragazze pon pon diventano atlete professioniste : la Storia di uno sport ancora sconosciuto in Italia : Il cheerleading sbarca anche in Italia e fa diventare le semplici ragazze pon pon delle vere e proprie atlete: ecco cos’è questa pratica sportiva famosissima oltreoceano Al grido di “non chiamateci ragazze pon pon“, nascono anche in Italia le palestre in cui viene insegnato il cheerleading. La pratica sportiva, nata alla fine dell’Ottocento negli Stati Uniti, crea delle vere e proprie cheerleader professioniste. Non ...

Football americano - NFL 2019 : Chiefs e Rams ancora imbattuti - Brady scrive la Storia - Panthers e Browns all’ultimo soffio - Steelers e Vikings rinascono : Si è giocata la quinta settimana della NFL 2019 ed i Kansas City Chiefs ed i Los Angeles Rams rimangono le uniche squadre imbattute. Vittorie importanti per Carolina Panthers, Cleveland Browns, Minnesota Vikings, Detroit Lions e Cincinnati Bengals. Cadono in maniera preoccupante, Dallas Cowboys, Green Bay Packers e, soprattutto i Philadelphia Eagles. Andiamo a vedere come sono andate le cose. KANSAS CITY Chiefs (5-0) – JACKSONVILLE JAGUARS ...

La Storia della prima foto caricata su Instagram - quando il social ancora non esisteva - : Due anni dopo la sua nascita, Instagram aveva già raggiunto 50 milioni di utenti in tutto il mondo, suscitando l'interesse di Facebook , che acquistò la compagnia per un miliardo di dollari. Oggi, ...

[La Storia] Chirurgo dell'equipe che ha fatto il primo trapianto di faccia su una donna ancora precario : "Prende meno di una colf" : A leggere i giornali che hanno approfondito la toccante vicenda, che pone ancora una volta la nostra sanità all'avanguardia nel mondo, viene fuori tuttavia un fatto incredibile: il secondo team ...

Stan&Ollie - la Storia mai raccontata del duo comico che fa ancora ridere il mondo – Trailer : Un po’ di lattice per la pappagorgia, quintali di brillantina e due bombette nere. Risplendono (si spera) le stelle di Stan Laurel e Oliver Hardy, Stanlio e Ollio per noi comuni italiani, nel Trailer del film a loro dedicato, Stan&Ollie, che verrà visto in anteprima al prossimo London Film Festival (10-21 ottobre 2018). Stanlio è interpretato da Steve Coogan, il comico britannico divenuto nel tempo anche attore di film drammatici ...

Stan&Ollie - la Storia ancora non raccontata del duo comico che fa ancora ridere il mondo – Trailer : Un po’ di lattice per la pappagorgia, quintali di brillantina e due bombette nere. Risplendono (si spera) le stelle di Stan Laurel e Oliver Hardy, Stanlio e Ollio per noi comuni italiani, nel Trailer del film a loro dedicato, Stan&Ollie, che verrà visto in anteprima al prossimo London Film Festival (10-21 ottobre 2018). Stanlio è interpretato da Steve Coogan, il comico britannico divenuto nel tempo anche attore di film drammatici ...

Temptation Island Vip - Simona Ventura ancora promossa : Storia di una donna che non smette mai di sorprendere! : Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Temptation Island Vip. Il programma conferma il grande successo ottenuto in estate, regalando colpi di scena già dalla prima puntata. Fabio Esposito e la compagna Marcella lasciano anzitempo il programma, Nicoletta Larini chiede il confronto anticipato con Stefano Bettarini. Simona Ventura super promossa: la conduttrice anche questa volta non ha sbagliato. Temptation Island Vip, Simona Ventura ...

Beautiful anticipazioni : la Storia tra Steffy e Bill non è ancora finita : anticipazioni Beautiful: Steffy e Bill ancora uniti da un forte legame Nel corso delle prossime puntate di Beautiful il pubblico di Canale 5 capirà che tra Steffy e Bill non è ancora finita. La giovane Forrester, dopo aver scoperto di essere incinta, ha il dubbio che il bambino che porta in grembo sia proprio del […] L'articolo Beautiful anticipazioni: la storia tra Steffy e Bill non è ancora finita proviene da Gossip e Tv.

'Io sono ancora qua' - la Storia di Lucia Ottavi : L'evento vedrà la partecipazioni di importanti personalità della Politica a livello parlamentare, regionale, provinciale e locale, qualificati medici specialisti in oncologia, oltre a persone, ...

MICAELA RAMAZZOTTI IN 'UNA Storia SENZA NOME' / "Racconta un fitto mistero ancora irrisolto" (Venezia 75) : MICAELA RAMAZZOTTI torna alla Mostra del Cinema di Venezia con il film 'UNA STORIA SENZA NOME', ambientato nei giorni del furto della Natività di Caravaggio.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:24:00 GMT)

Non solo Control e la modalità Storia di CrossFire 2 : Remedy è al lavoro su un terzo gioco non ancora annunciato : Remedy è stata tra i protagonisti della Gamescom 2018 e, nel corso della sua conferenza, ha rivelato che sta lavorando a un terzo gioco non ancora annunciato. Come segnala DSOGaming, la compagnia sta attualmente lavorando su Control e sulla modalità storia per CrossFire 2, sta sviluppando ulteriormente il suo Northlight Engine e sta lavorando a questo terzo progetto non annunciato.Sfortunatamente il team non ha rivelato ulteriori dettagli su ...