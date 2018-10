M5S | condannato a un anno per abuso d' ufficio Si ritira dalla corsa il candidato alla

Condannato candidato governatore del M5S : ANSA, - CAGLIARI, 18 OTT - Condannato a un anno di reclusione l'ex sindaco di Assemini , Cagliari, Mario Puddu, attuale coordinatore del Movimento 5 Stelle in Sardegna e candidato governatore alle ...

M5S - condannato ad un anno per abuso d'ufficio. Si ritira dalla corsa il candidato alla Regione Sardegna : Con oltre il 42 per cento dei consensi, nel 2014 Mario Puddu era il sindaco del M5S più apprezzato d'Italia. Oggi l'ex primo cittadino di Assemini, attuale coordinatore del Movimento e candidato ...

Condannato candidato governatore del M5S : ANSA, - CAGLIARI, 18 OTT - Condannato a un anno di reclusione l'ex sindaco di Assemini, Cagliari, Mario Puddu, attuale coordinatore del Movimento 5 Stelle in Sardegna e candidato governatore alle ...

Regionali Sardegna - il candidato del M5S Puddu condannato a un anno per abuso d’ufficio : condannato a un anno di reclusione l’ex sindaco di Assemini (Cagliari) Mario Puddu, attuale coordinatore del Movimento 5 Stelle in Sardegna e candidato governatore alle prossime Regionali. Il gup del Tribunale Roberto Cau ha accolto la richiesta di condanna del pm Marco Cocco che lo accusava di abuso d’ufficio. Puddu – presente in aula al momento della sentenza – è uscito scosso e ha rilasciato solo qualche battuta, confermando che ...

Puddu condannato : 'Non so più se sarò il candidato M5S alle Regionali' - Sardiniapost.it : 'Non so più se sarà il candidato alle Regionali'. Mario Puddu lo dice all'uscita dall'aula 8, nel tribunale di Cagliari, dopo che il gup Roberto Cau ha appena letto la sentenza di condanna per abuso d'...

De Luca assolto - M5S rilancia : 'Condannato dai cittadini - lasci' : ... per scaricare su qualcun altro la responsabilità politica di un disastro annunciato. E che ora si vede impugnata ogni sua legge, a cominciare dal famigerato 'Sblocca Campania' che gli avrebbe ...

Puglia - consiglieri M5S : “Condannato per violenza sessuale nel Consiglio pugliesi nel mondo. Emiliano revochi la nomina” : Ritenuto responsabile di violenza sessuale su una ragazza di 17 anni, allieva della sua scuola di danza. E, qualche mese dopo, nominato componente del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo. Il gruppo consiliare M5s in Consiglio regionale della Puglia ha sollevato il caso di Michele Mangano, famoso ballerino di tarantella di Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia – conosciuto come “il re delle tarantelle” – e ...