L' ultima di Di Maio | Il testo sul condono è stato manipolato

Notizie spread ultima ora - aggiornamento in tempo reale : spread sotto quota 300. Di Maio replica a Juncker : Il ministro dell'Economia Tria, dal canto suo, cerca di gettare acqua sul fuoco, durante l'audizione alla Camera sulla nota di aggiornamento al Def: 'Come è noto la Commissione Ue ha espresso ...

Spread - l'ultima di Di Maio : "È colpa delle opposizioni" : Luigi Di Maio adesso grida al complotto. Spiazzato dalla reazione dei mercati alla manovra messa in campo con il Def, il capo politico del Movimento Cinque Stelle adesso teme l'effetto boomerang, ovvero che il consenso possa trasformarsi in sfiducia per un esecutivo che rischia di trascinare l'Italia in un baratro economico. E così "Gigino" adesso va all'attacco e punta il dito contro le opposizioni: "Il Pd e Forza Italia non riescono a fare ...

Savona e Tria : 'ultima parola spetterà a politica - non tecnici'. Di Maio : risorse manovra? 'Faremo deficit' : Nelle ultime ore, diversi sono stati i chiarimenti a tal proposito, arrivati da più parti, ministero dell'Economia incluso. In particolare, dopo la vicenda di Casalino, sono state fonti dello stesso ...

Governo - Di Maio : “Con Tria nessuna minaccia o ultimatum. Siamo per manovra coraggiosa ma conti in ordine” : “Smentisco categoricamente che siano state avanzate minacce o ultimatum”: così Luigi Di Maio sul suo rapporto con il ministro Tria. “Non capisco – ha sottolineato il vicepremier a Gualdo Tadino – perché si è voluta creare una polemica tra me, il M5s e Tria, quando il nostro unico pensiero è quello di approvare una legge di bilancio coraggiosa, ma che tenga i conti in ordine. Tutto il Governo – ha concluso Di ...

Manovra - Di Maio : con Tria nessuna minaccia o ultimatum : Il vicepremier Luigi Di Maio smentisce che dai Cinque Stelle sia giunte pressioni al ministro dell'Economia Tria sulle risorse da riservare alla copertura del reddito di cittadinanza. «Smentisco categoricamente che siano state avanzate minacce o

Di Maio : "Nessun ultimatum a Tria" : Anche fonti del Mef sottolineano: le indiscrezioni di stampa su "possibili dimissioni del ministro" dell'Economia Tria "sono prive di fondamento".

Di Maio : "Nessun ultimatum a Tria" : Anche fonti del Mef sottolineano: le indiscrezioni di stampa su "possibili dimissioni del ministro" dell'Economia Tria "sono prive di fondamento".

Di Maio : "Nessun ultimatum a Tria" : 11.30 "Con Giovanni Tria non c'è alcuna divisione, quello che stiamo facendo è lavorare tutti insieme per trovare le soluzioni necessarie per portare a casa flax tax, reddito di cittadinanza e superamento della legge Fornero". Lo precisa il vicepremier Di Maio dopo le voci di tensioni legate alla Manovra. E smentisce "categoricamente che siano state avanzate minacce o ultimatum". Anche fonti del Mef sottolineano: le indiscrezioni di stampa su ...

Matera - l'ultima gaffe di Di Maio : Bari - Passi l'ironia sul congiuntivo, ma quella sulla geografia proprio no. Al vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio, già nel mirino di quelli che a suo tempo definì 'i maestrini' sempre pronti ...

L'ultima GAFFE DI DI MAIO : EMILIANO LO "SCAGIONA" SU MATERA/ Video - ministro : "Lavoriamo su rete ferroviaria" : Di MAIO a EMILIANO, "con MATERA che state facendo?": la presunta GAFFE del capo politico M5s. Il quesito al governatore della Puglia sulla città della Basilicata, Video. Ma a sua discolpa..(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 22:00:00 GMT)

L'ultima gaffe di Di Maio : chiede di Matera al governatore della Puglia : Che Luigi Di Maio non sia nuovo alle gaffes lo sapevamo da tempo. Già in passato aveva dimostrato qualche difficoltà con la geografia, confondendo Cile e Venezuela. Ora il vicepresidente grillino del Consiglio torna nel mirino del web per un altro scivolone: avrebbe confuso la Puglia e la Basilicata.In visita nel tacco dello Stivale, Di Maio ha incontrato il presidente pugliese Michele Emiliano e passeggiando con lui davanti alla telecamera gli ...

ILVA/ L'ultima commedia che divide Mittal e Di Maio : L'incontro di oggi può segnare un punto di svolta. Mittal sarebbe disposta ad assorbire 11mila dei 14mila lavoratori. Unica condizione: che parta una trattativa. GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 06:07:00 GMT)ILVA/ I 5 miliardi che spingono Di Maio a non annullare la gara, di G. SabellaILVA/ Di Maio e il delitto perfetto per colpire Calenda, di G. Sabella

ILVA - SCIOPERO NAZIONALE 11 SETTEMBRE/ Ultime notizie - ultimatum dei sindacati : Di Maio convoca tavolo il 5 : ILVA, SCIOPERO NAZIONALE l'11 SETTEMBRE. Ultime notizie, i sindacati al governo: "Attendiamo vostre notizie dal 6 agosto". L'acciaieria pronta a intrecciare le braccia (Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 17:02:00 GMT)

UE - Oettinger : ultimatum all'Italia se non verserà i contributi/ Di Maio difende Silvio Berlusconi : Oettinger minaccia l'Italia "Pagate l'Ue o avrete sanzioni". Ultime notizie, il commissario risponde al vice-premier, Luigi Di Maio, in un'intervista a Die Welt(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 10:13:00 GMT)