Luigi Di Maio | la manina nel Def e la sindrone dei Blues Brothers

Luigi Di Maio e la manina - retroscena Lega : 'Non è un complotto - cosa c'è dietro'. Sospetto terrificante : 'Quando hanno visto che il loro elettorato non prendeva bene la norma hanno pensato di fare un po' di casino', è la tesi del sottosegretario leghista all'Economia Massimo Bitonci , autore del decreto ...

Alessandro Di Battista ringrazia Luigi Di Maio : "Porcate pro-evasori non passeranno" : Dopo la denuncia di Luigi Di Maio sulla presunta manipolazione del testo del dl fiscale, arriva attraverso Facebook il ringraziamento di Alessandro Di Battista.Di Battista scrive: "Intanto grazie a Luigi e alla denuncia che ha fatto, un paio di porcate pro-evasori non passeranno. Consiglio a tutti di concentrarsi su questo. Io, da cittadino, mi sento di ringraziarlo perché è chiaro che finalmente c'è chi sa dire no. Farlo ...

Manovra - la 'manina' denunciata da Luigi Di Maio è di Fabrizia Lapecorella : Di certo il testo è frutto del lavoro della Direzione generale Finanze che dipende direttamente dal ministro dell'Economia Giovanni Tria . I funzionari del Mef, però, assicurano di aver solo eseguito ...

Porta a porta - Franco Bechis in studio : 'Ecco cosa c'è dietro l'accusa di Luigi Di Maio da Bruno Vespa' : ... non ha via di fuga: 'Se succedono cose di questo tipo, non vai in tv a spararle ad alzo zero, ma la prima cosa che fai è chiedere una riunione con il premier, la Lega e il ministro dell'Economia e ...

Matteo Salvini ride in faccia a Luigi Di Maio : il gesto clamoroso che umilia i grillini : Ha letto le agenzie, Matteo Salvini, atteso la fine di Porta a porta. Lì, in studio da Bruno Vespa, Luigi Di Maio ha parlato di "testo manipolato inviato al Quirinale" e di "manina tecnica o politica" che ha modificato il contenuto del decreto fiscale sul condono.-- Un'accusa inaudita, una bomba politica istituzionale, l'ombra del complotto gettata di nuovo sui tecnici del Tesoro, ma pure sugli alleati della Lega. Secondo la Stampa, Salvini dopo ...

Luigi Di Maio : "Al Quirinale testo su pace fiscale manipolato - denuncio"/ Ultime notizie - la Lega si sfila : Luigi Di Maio su pace fiscale: "Al Colle un testo manipolato". Ultime notizie manovra, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico: "Domani denuncio"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 23:32:00 GMT)

Condono - clamorosa denuncia di Luigi Di Maio : "Al Quirinale un testo manipolato" : Secondo il vicepremier una "manina" avrebbe modificato il testo arrivato al Quirinale per favorire gli evasori. Il Colle...

Lega - la smentita contro Luigi Di Maio : 'Siamo gente seria - non sappiamo nulla di testi manipolati' : Ma i sospetti si concentrano da un lato sui tecnici del ministro dell'Economia Giovanni Tria , già presi di mira nei giorni delle trattative sulla finanziaria, e dall'altro sugli alleati leghisti, i ...

Porta a porta - Bruno Vespa gela Luigi Di Maio : 'Testo manipolato - ha risposto Mattarella'. Disastro : Il decreto ' manipolato ' al Quirinale 'non è mai arrivato'. Clamoroso giallo istituzionale in serata. Luigi Di Maio , vicepremier e leader del Movimento 5 Stelle , in studio da Bruno Vespa a porta a ...

Matteo Renzi offesa a Luigi Di Maio : “E’ disperato!” : Matteo Renzi si esprime sulla denuncia di Di Maio: “Uomo disperato” Secondo Matteo Renzi, senatore del Pd: «Luigi Di Maio è un uomo disperato. Si è accorto in ritardo di aver dato il via libera a un condono. Prima ha vota il testo del decreto legge, poi ha detto che glielo hanno cambiato e si è rimangiato tutto». «E adesso va in TV a dire “Renzi faceva condono e scudo fiscale”. Falso! Noi non abbiamo mai fatto né condono, né scudo ...

Luigi Di Maio su Pace Fiscale : "Al Colle un testo manipolato"/ Ultime notizie manovra : "Domani denuncio" : Luigi Di Maio su Pace Fiscale: "Al Colle un testo manipolato". Ultime notizie manovra, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico: "Domani denuncio"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 21:23:00 GMT)

Luigi Di Maio : 'Al Quirinale inviato un testo manipolato della manovra - abbiamo denunciato alla Procura' : Una accusa gravissima, perché inevitabilmente chiama in causa i tecnici del Tesoro, guidati dal ministro dell'Economia Giovanni Tria , i responsabili pratici del testo. In studio a Porta a porta, Di ...

Luigi Di Maio avverte Sergio Mattarella : 'Giancarlo Giorgetti non ci rappresenta' - gli insulti al leghista : Dopo qualche mese di tregua armata è riesplosa la guerra tra Luigi Di Maio e Giancarlo Giorgetti. 'Di Maio non conta più un cazzo ', aveva detto il sottosegretario alla presidenza a maggio durante i ...

Tutte le bugie e fake news di Luigi Di Maio da quando è al governo : ... 12/04/17, Bufala del tutto campata in aria nata da uninterpetazine errata di una veccha dichiarazione del procuratore di Messina, Fonte: Pagella Politica , Diverse migliaia di poliziotti risultano ...