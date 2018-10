Luigi De Laurentiis | ' Napoli-Bari in A sogno per il 2022'

Bari - Luigi De Laurentiis : 'Riconquisteremo il pubblico con la serietà e i successi' : 'Riconquisteremo il pubblico con la serietà e i successi sportivi che dovranno venire. Abbiamo un team che in queste settimane è stato prestato dal Napoli, con Giuntoli e Pompilio. Con l'allenatore ...

Aurelio De Laurentiis compra pagine sui quotidiani contro Luigi de Magistris : "Sindaco inadeguato" : Continua ad alzarsi il livello dello s contro tra la società Calcio Napoli e il sindaco Luigi de Magistris . Il club ha acquistato pagine pubblicitarie su vari giornali - tra cui il Corriere della Sera e Il Mattino - per pubblicare il testo integrale della nota apparsa due giorni fa sul sito internet del Napoli, con un lungo e duro attacco al sindaco dal titolo "de Magistris , un sindaco inadeguato".Nel testo si accusa il sindaco di ...

Luigi De Laurentiis : 'Mio padre ha comprato il Napoli per noia' : Luigi De Laurentiis , figlio di Aurelio patron del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'edizione online de La Gazzetta dello Sport in cui ha svelato alcuni retroscena sull'acquisto del club azzurro: 'Mio padre si era operato al menisco e annoiandosi in clinica lesse del fallimento del Napoli. Siccome quando lui è fermo ...