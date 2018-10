L' Ue prende a schiaffi l' Italia | Una deviazione senza precedenti

Fedez torna a casa ubriaco. E Chiara Ferragni lo prende a schiaffi : La Milano Fashion Week è un momento di svago un po' per tuttI. La moda attrae sia sulle passerelle che agli eventi. E così è stato anche per Fedez che la scorsa notte ha alzato un po' troppo il gomito.

Fedez torna a casa ubriaco e Chiara Ferragni lo prende a schiaffi : “Ma sei scemo? Ti meriti due sberle” : Milano Fashion Week, Fedez torna a casa alterato dopo un “evento”, come dice la coppia, e di fronte a Chiara Ferragni improvvisa una sorta di balletto con in mano un giocattolo del figlio Leone. A un certo punto, però, lo lancia sul tavolo, rischiando di romperlo. Da qui il rimprovero della moglie. L'articolo Fedez torna a casa ubriaco e Chiara Ferragni lo prende a schiaffi : “Ma sei scemo? Ti meriti due sberle” proviene ...

Puglia - assessore Pd : "Lezzi da prende re a schiaffi"/ Video - Morani : "No sdegno M5s per attacchi a Boldrini" : Puglia , assessore Pd:"Lezzi? Da prendere a schiaffoni": ultime notizie Video , un fuorionda inguaia Giovanni Giannini. M5s a difesa del ministro: il commento dopo lo scontro con Emiliano.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 22:06:00 GMT)

Rovigo - ubriaco alla guida : la moglie lo prende a schiaffi davanti ai vigili : Giunge da Badia Polesine, piccolo comune in provincia di Rovigo, una notizia legata alla cattiva abitudine di mettersi alla guida dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Per fortuna, in questo caso, non ci sono da segnalare gravi incidenti o tragedie [VIDEO], giacché un uomo di 66 anni è stato fermato dalla polizia locale che, una volta appurato che l'automobilista era sotto l'effetto dell'alcool, l'ha sanzionato per guida in stato di ...