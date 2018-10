L' Ue all' Italia | ' Manovra | deviazione senza precedenti' Ultimatum di Moscovici

"Italiani stupratori" - le offese all'associazione delle vittime delle marocchinate : "Non esiste una guerra senza stupri, ma noi siamo l'unica nazione al mondo dove la popolazione italiana è stata violentata dai proprio liberatori". È con queste parole che il presidente dell' Associazione Nazionale vittime delle marocchinate , Emiliano Ciotti, traccia ...

Baseball - l’Italia tra la spedizione americana e le prospettive per l’anno prossimo. Gerali : “Sensazioni positive per il 2019” : L’Italia ha chiuso da pochi giorni l’Arizona Instructional League con tre vittorie e quattro sconfitte, tornando a casa con un’esperienza in più che va a incidere sul bagaglio tecnico di ciascuno dei giocatori che sono stati impegnati dall’altra parte dell’Oceano. La presenza degli azzurri non è passata inosservata da quelle parti, come spiega Gilberto Gerali: “Alle partite erano presenti tanti scout e molti ...

Si salverà l'Italia dall'Orso dei mercati? : Milano. Ce la farà l'Italia a difendersi dalla zampata dell'Orso che sta graffiando i mercati globali? La domanda è d'obbligo in una fase in cui si moltiplicano i segnali di rallentamento e il nostro paese è in preda a una grave fase di incertezza. L'autunno ha portato un cambiamento di umore tra gl

Al via alla Fortezza da Basso Didacta Italia - la tre giorni sulla scuola e la formazione. Visita del ministro dell'Istruzione Bussetti : ... che premino l'eccellenza e la qualità nel campo della cultura, dell'Istruzione, della moda, della scienza e dell'artigianato, ha rilevato il presidente di Firenze Fiera Leonardo Bassilichi, che ha ...

Lettera Ue all’Italia : nella manovra deviazione senza precedenti. Ecco il testo : L’Italia dovrà rispondere entro una settimana e, sulla base della risposta, la Commissione entro il 31 ottobre deciderà se considerare il progetto di bilancio 2019 in linea generale in regola con il patto di stabilità e gli impegni assunti dall'Italia precedentemente oppure se chiederne delle modifiche, una mossa mai effettuata prima per nessuno Stato membro...

Manovra - ecco la lettera dell’Ue all’Italia : ‘Deviazione senza precedenti nella storia’ Tria : spero in dialogo|Spread a 327 punti : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund si impenna di nuovo, Borsa in netto calo: -1,89%

Lettera della Commissione Ue all'Italia : "Deviazione senza precedenti nella storia". Lo spread chiude a 327 - ai massimi da cinque anni : Il differenziale di rendimento fra Btp decennale e Bund chiude a 327 punti base, ai massimi dal marzo 2013. Il rendimento del decennale italiano è a 3,67%, livello mai toccato da inizio 2014.La Lettera della Commissione Ue è arrivata al ministro dell'Economia Tria. Bruxelles ritiene che la manovra presentata dall'Italia indichi un "inadempimento particolarmente grave rispetto agli obblighi di politica di bilancio previsti dal Patto ...