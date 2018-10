Lucano sospeso | perde la fascia Non lascio Riace | dormo in auto

Lucano - in migliaia al corteo per il sindaco (sospeso) di Riace : “Mimmo libero”. E lui saluta col pugno chiuso dal balcone : Affacciato alla finestra di casa col pugno sinistro chiuso: così Domenico Lucano ha salutato le circa quattromila persone giunte a Riace per testimoniare la loro solidarietà al sindaco – ora sospeso – agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I manifestanti, dopo aver percorso le strade del paese, sono giunti sotto casa sua urlandogli “Tieni duro, continua a lottare sempre. In questa battaglia ...