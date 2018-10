Lotta | Frank Chamizo | “Voglio entrare nella storia di questa specialità Nessuno ha mai

Mondiali di Lotta olimpica : Frank Chamizo guida la spedizione azzurra : Frank Chamizo è pronto a Lottare per la conquista del 3° campionato del Mondo, da sabato 20 a domenica 28 in scena i Mondiali di Budapest L’attesa è finita. Da sabato 20 a domenica 28 ottobre andranno in scena a Budapest i Campionati Mondiali seniores di Lotta olimpica. Otto azzurri sono pronti a partire alla volta dell’Ungheria per la sfida più importante e attesa dell’anno, i Mondiali seniores, capitanati da Frank ...