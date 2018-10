Gp del Giappone - Lorenzo in dubbio : 'Frattura più grave del previsto' : Jorge Lorenzo a rischio forfait per il gran premio del Giappone in programma domenica sul circuito di Suzuka. 'Non ci sono buone notizie, perché la frattura è più grave di quanto immaginassimo - ha ...

MotoGp - Lorenzo in dubbio anche per Motegi : Motegi - Jorge Lorenzo a rischio forfait per il gran premio del Giappone in programma domenica sul circuito di Suzuka. 'Non ci sono buone notizie, perché la frattura è più grave di quanto ...

MotoGp – Altro che nemici - Lorenzo fuga ogni dubbio dopo Aragon : “io e Marc…” : Jorge Lorenzo e Marquez uno contro l’Altro? Gli spagnoli si stringono metaforicamente la mano ed il pilota della Ducati spiega il perchè Marc non è un suo nemico! dopo ciò che successo ad Aragon, Jorge Lorenzo e Marc Marquez hanno fatto pace. Il maiorchino aveva accusato il pilota della Honda, alla conclusione della gara, di aver causato la sua caduta al via. L’illazione era stata respinta dal campione del mondo in carica, che ...

MotoGp – Lorenzo fuga ogni dubbio dopo Aragon : “io e Marquez altro che nemici…” : Jorge Lorenzo e Marquez uno contro l’altro? Gli spagnoli si stringono metaforicamente la mano ed il pilota della Ducati spiega il perchè Marc non è un suo nemico! dopo ciò che successo ad Aragon, Jorge Lorenzo e Marc Marquez hanno fatto pace. Il maiorchino aveva accusato il pilota della Honda, alla conclusione della gara, di aver causato la sua caduta al via. L’illazione era stata respinta dal campione del mondo in carica, che ...