LODO GUENZI Debutta come giudice dei Gruppi dopo Asia Argento | scommette su I Seveso

Manuel Agnelli : «LODO Guenzi? A X Factor farà bene (ma Asia mi mancherà)» : Manuel AgnelliManuel AgnelliManuel AgnelliManuel AgnelliManuel AgnelliManuel AgnelliManuel AgnelliManuel AgnelliManuel AgnelliManuel AgnelliManuel AgnelliManuel Agnelli, in merito alla cultura del nostro Paese, ha le idee chiare: «È il nostro Dna, la nostra identità passata e futura. Il settore della cultura, inteso non solo come intrattenimento, incide profondamente sul PIL nel nostro Paese. Una delle affermazioni più cretine che abbia mai ...

LODO GUENZI e Lo Stato Sociale - che differenza c’è tra canzone commerciale e canzone d’autore : È notizia dei giorni scorsi la sostituzione a X Factor di Asia Argento con Lodo Guenzi, leader de Lo Stato Sociale. Su queste pagine ho già parlato a maggio di Guenzi in quella trasmissione, quindi sarebbe inutile ora tornarci su e ridire le stesse cose. Sempre in questi giorni, però, Lo Stato Sociale è Stato invitato al Premio Tenco, che si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo dal 18 al 20 ottobre prossimi. L’invito da parte del raffinato Club ...

LODO GUENZI sostiene Mediterranea - come donare e supportare la causa : Lodo Guenzi sostiene Mediterranea, la piattaforma di monitoraggio e soccorso attiva nel Mediterraneo centrale. Mediterranea apre il sito con un video che tocca nel profondo: una serie di immagini e poche parole sottolineano i migliaia di morti in mare, uomini e donne ma anche bambini che non raggiungeranno mai la costa. Sebbene abbia molto in comune con le ONG, Mediterranea è un'azione non governativa e si definisce, nell'apposita sezione di ...

Avvertenza per Zadie Smith : il maschio italiano oggi è LODO Guenzi : “La cultura italiana avalla l’idea che l’uomo potente si prende la donna più bella, il premio più grande”, ha detto Zadie Smith al Fatto Quotidiano, dopo aver specificato che ci conosce bene, noialtri belpaesani, avendo tra di noi vissuto dal 2006 al 2009, “anni di bunga bunga in cui le donne non er

LODO GUENZI : “Perché ho accettato X Factor” (c’entra Morgan) : Alla fine, tra una Asia Argento (che se ne va) e un Lodo Guenzi (che arriva), spunta di nuovo a sorpresa Morgan. Il nome più scritto e pronunciato nelle ultime settimane in merito al tema X Factor e toto-sostituto Asia, il nuovo giudice dato quasi per certo fino all’ultimo, alla fine nella storia c’entra comunque qualcosa. Perché, a leggere il post pubblicato dal neo-giudice Lodo Guenzi su Instagram, in cui spiega le ragioni che lo ...