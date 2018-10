LO SPREAD CHIUDE A 326 | IL MASSIMO DA 5 ANNI La lettera di bocciatura dell’Ue agita i

Lettera della Commissione Ue all'Italia : "Deviazione senza precedenti nella storia". Lo SPREAD CHIUDE a 327 - ai massimi da cinque anni : Il differenziale di rendimento fra Btp decennale e Bund chiude a 327 punti base, ai massimi dal marzo 2013. Il rendimento del decennale italiano è a 3,67%, livello mai toccato da inizio 2014.La Lettera della Commissione Ue è arrivata al ministro dell'Economia Tria. Bruxelles ritiene che la manovra presentata dall'Italia indichi un "inadempimento particolarmente grave rispetto agli obblighi di politica di bilancio previsti dal Patto ...

Piazza Affari chiude in forte calo - SPREAD Btp-Bund a 327 punti : Chiusura in negativo per la Borsa di Milano. Al termine delle contrattazioni a Piazza Affari, il Ftse Mib lascia infatti sul terreno l'1,89% a 19.087 punti, finendo sui minimi di seduta. Il ...

Vola lo SPREAD - a 326 - . Piazza Affari chiude in profondo rosso - -1 - 89% - : Milano, 18 ott., askanews, - Italia sotto pressione sul finale di seduta a Piazza Affari. Mentre tra Lega e M5S è scontro aperto sul decreto fiscale e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, si appresta a ricevere il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, che solleverà i timori di Bruxelles sulla manovra, lo spread Vola …

Lo SPREAD ai massimi da cinque anni - chiude a 326. Milano perde l'1 - 9% : Negli Usa il superindice dell'economia di settembre, +0,5%, centra le attese mentre le richieste di sussidi per la disoccupazione scendono di 5mila unità in linea con le aspettative. L' euro chiude ...

Milano (-1 - 3%) in coda all'Europa. SPREAD CHIUDE a 309 - top da 2013 : Lo Spread si porta a 309 punti, livello che in chiusura non vedeva dal 2013. In calo il petrolio, che torna sotto i 70 dollari al barile. Male la galassia Agnelli, con Fca in flessione nel giorno delle immatricolazioni europee, calate del 31%...

Borsa : chiude debole su rialzo SPREAD - -1 - 33% - : Chiusura di seduta debole per la Borsa, oggi la peggiore in Europa, sulla crescita dello spread e sui dubbi del commissario Ue Oettinger circa la manovra. L'indice Ftse Mib cede l'1,33% a 19.454 punti,...

SPREAD CHIUDE in lieve rialzo a 307 - 5 : ANSA, - ROMA, 12 OTT - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in lieve rialzo a 307 punti base, dai 304 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è al 3,57%. 12 ottobre 2018 Diventa fan di ...

Piazza Affari - lo SPREAD CHIUDE in lieve calo a 296 : rendimento decennale 3 - 41% : L'Italia, inoltre, rimane ancora sorvegliata speciale, nel giorno in cui il ministro all'Economia, Giovanni Tria, ha di nuovo spiegato in Parlamento la manovra economica, sottolineando che il ...

Borsa chiude a -1 - 71%. SPREAD a 296 : 18.03 Borsa chiude a -1,71%. Spread a 296 Piazza Affari peggiora e chiude la seduta in netto calo, in linea con le altre Borse europee. Pesa anche l'andamento negativo di Wall Street, appesantita dai titoli tecnologici. L'indice Ftse Mib lascia sul terreno l'1,71% a 19.719. Raffica di vendite sulle azioni del lusso. Contrastate le banche. Lo Spread Btp-Bund ripiega a 296 punti base, dopo aver oscillato fino ai 300. Tasso del decennale ...

Milano chiude positiva - SPREAD sotto 300 punti : Le Borse europee chiudono in rialzo e Milano prova a rialzare la testa dopo le ultime sedute sotto pressione. L'indice Ftse Mib, dopo una seduta volatile, registra un rialzo dell'1,06%, lo spread dopo ...

Lo SPREAD chiude a 306. Borsa giù - banche e Juve sotto pressione Lo SPREAD in diretta|Borsa : gli indici : Il rendimento del Btp sfiora il 3,60%. Pesante Piazza Affari: -2,43%, l’indice principale sotto i 20 mila punti. Titoli bancari a fondo. Salvini: colpa degli speculatori alla Soros, il governo va avanti. Il caso Ronaldo pesa sulla Juventus: -4%

Lo SPREAD CHIUDE a quota 303 punti. Borse - Milano maglia nera : -2 - 43% : Ancora alta tensione sui mercati per la manovra che si appresta a varare il governo gialloverde con lo spread sopra quota 300 punti base e Piazza Affari in calo di oltre due punti percentuali. Gli...

SPREAD oltre i 300 punti. Piazza Affari - maglia nera - chiude a -2 - 43% : In rosso anche le principali Borse europee. I mercati tremano per la manovra in deficit del governo giallo-verde e per il braccio di ferro tra Bruxelles e l'Italia - Il braccio di ferro tra Italia e ...