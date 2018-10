Lo scudo fiscale? Era già in una bozza precedente

Pace fiscale - Buffagni (M5s) : “scudo per far emergere il nero? Per me non è una misura adeguata - ma decide il Cdm” : “Per me non è una misura adeguata ma io non sono in Consiglio dei ministri ed è il Cdm che decide”. Così il sottosegretario agli Affari Regionali, Stefano Buffagni, entrando a Palazzo Chigi, risponde a chi gli chiede se l’introduzione di un’aliquota al 15% sul nero sia una misura giusta. Nella sede del governo è in corso dalle 15.30 un prevertice con i vicepresidenti del Consiglio, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il primo ministro ...