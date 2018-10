Liverpool-Roma | tre anni all' ultrà giallorosso per disordini

Liverpool-Roma - ultrà condannato a 3 anni : ANSA, - LONDRA, 18 OTT - Colpevole di aver provocato disordini violenti con un'altra trentina di tifosi romanisti, ma non di aver aggredito personalmente Sean Cox, fan irlandese del Liverpool ridotto ...

Scontri Liverpool - tre anni all'ultrà romanista Lombardi per disordini : assolto dal reato di lesioni : Filippo Lombardi è stato condanno a tre anni di carcere per il reato di 'violent disorder' e assolto per quello di lesioni al tifoso Reds Sean Cox . È questo il verdetto della corte di Preston che ha ...

Roma - 14° Daspo per un giallorosso per gli incidenti di Champions contro il Liverpool : Diventano quattordici i tifosi della Roma soggetti a Daspo per gli incidenti avvenuti a Liverpool e a Roma durante la semifinale di Champions League della scorsa edizione. L'ultimo provvedimento, come ...

Liverpool-Roma - parla la moglie di Sean Cox : 'Mio marito non tornerà più come prima' : "Mio marito non tornerà più come prima". parla al quotidiano irlandese Indipendent la moglie di Sean Cox, Martina. Il supporter irlandese del Liverpool che, lo scorso 25 aprile davanti all' Anfield ...

Champions League - caccia ai tifosi del Liverpool a Napoli : un ferito - 28 fermati| Il precedente con la Roma : Violenza al centro di Napoli. Un gruppo di tifosi del Liverpool è stato preso di mira la scorsa notte a via Cesare Rosaroll. Gli ultrà inglesi hanno raccontato alla polizia, che indaga sull'episodio, ...

Roma - Alisson : “Quando sono andato via ho pianto - ma Liverpool è un passo avanti” : Torna a parlare Alisson. L’ex portiere della Roma lo ha fatto tramite le colonne de La Gazzetta dello Sport. Il brasiliano, ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi della Roma che lo hanno sostenuto nella stagione della consacrazione. Alisson ha inizialmente parlato del doloroso addio ai colori giallorossi:“Lasciare Roma è stato difficile. […] L'articolo Roma, Alisson: “Quando sono andato via ho pianto, ma ...

L’Uomo del Giorno : Alisson Becker - forte portiere del Liverpool ceduto in estate dalla Roma : Alisson Becker è nato a Novo Hamburgo, il 2 ottobre 1992, è un calciatore brasiliano, portiere del Liverpool e della nazionale brasiliana. È un portiere che abbina la fisicità e l’agilità, la tecnica nella copertura della porta e l’ottimo istinto a una grande reattività, nonostante l’elevata statura. È bravo anche nelle uscite con i piedi fuori area, per tamponare azioni avversarie in campo aperto. Ricorda Júlio César ...