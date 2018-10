L’incredibile trasformazione fisica di Nicole Kidman in “Destroyer”

dilei

: Se stai cercando l'ispirazione per iscriverti in palestra, devi vedere che risultati ha ottenuto Sam Gowland in sol… - mtvitalia : Se stai cercando l'ispirazione per iscriverti in palestra, devi vedere che risultati ha ottenuto Sam Gowland in sol… - MarioManca : #Destroyer: l'incredibile trasformazione di Nicole Kidman - Giovy139518 : L'incredibile trasformazione di Alessandra #uominiedonne #TemptationIslandVip -

(Di giovedì 18 ottobre 2018)è una delle attrici più versatili e camaleontiche. Sempre algida, perfetta, diafana e anche un po’ troppo “plastificata” nel reale, quando recita si trasforma ed è in grado di calarsi totalmente nel personaggio che interpreta, siamente che psicologicamente. Lo aveva dimostrato già in passato, ora nel suo nuovo film in uscita, Destroyer, si fatica a riconoscerla. Bruna, capello corto, denti consumati, viso segnato, nella pellicola di Karyn Kusama,interpreta la detective alcolizzata Erin Bell in guerra contro i demoni esterni e interni. Una interpretazione che molti hanno già definito da Oscar. D’altra parte imbruttirsi per copione porta bene, e sovente porta proprio dritto all’Oscar: vi ricordate un’altra bionda bellissima, Charlize Theron, in “Monster”? Chissà chenon sia un’altra conferma.