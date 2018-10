Fondi Lega - ex segretaria Bossi : "Dissi a Salvini che sparivano soldi"/ Daniela Cantamessa : "Non fece nulla" : Fondi Lega, ex segretaria Bossi: "Dissi a Salvini che sparivano soldi". Ultime notizie, la dipendente del Carroccio Daniela Cantamessa: "Non fece nulla"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:26:00 GMT)

Lega - l’ex segretaria di Bossi : “Salvini sapeva dei 49 milioni spariti - ma non fece nulla” : In un'intervista al sito TPI - The Post Internazionale - Daniela Cantamessa ha raccontato di aver parlato con Salvini, allora vicesegretario federale della Lega, dei milioni sottratti tra il 2008 e il 2010. ''Glielo dissi personalmente, stanno sparendo i soldi. Ma lui non si sbilanciò molto".--Daniela Cantamessa, ex segretaria di Umberto Bossi, ha accusato Roberto Maroni di aver dilapidato il patrimonio della Lega e Matteo Salvini di esserne al ...