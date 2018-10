Leo Gassmann Video | le ragazze sono tutte pazze di lui | la conferma sui social X Factor

Leo GASSMANN/ Video - la sfida è non seguire le orme del padre! (X Factor 2018) : Leo GASSMANN, figlio di Alessandro e nipote di Vittorio, si è fatto notare a X Factor 2018. Il ragazzo è arrivato agli Home Visit degli Under Uomini: conquisterà un posto per i Live?(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 19:07:00 GMT)

X Factor Leo Gassmann conquista il pubblico : Leo Gassmann il figlio 19enne di Alessandro Gassmann e dell’attrice Sabrina Knaflitz, è entrato a far parte del cast di “X Factor” ha conquistato i 4 giudici e non solo. Gassmann che nell’ultima esibizione ha portato un brano d’autore “Kurt Cobain” di Brunori Sas ha ereditato tutto il fascino dei Gassmann e il pubblico femminile ha apprezzato. Viso pulito e capello ribelle, è un giocatore di rugby da sempre ...

Tutte pazze per Leo Gassmann - il fascinoso figlio di Alessandro conquista X Factor - e non solo - : Il Dna non mente. Sicuramente non nel caso di Leo, il figlio 19enne di Alessandro Gassmann e dell'attrice Sabrina Knaflitz, che entrato a far parte del cast di X Factor ha conquistato i 4 giudici e ...

Tra musica - sport e un cognome pesante : Leo Gassmann - il fascino della semplicità : Leo Gassman: il figlio di Alessandro a X Factor 12Leo Gassman: il figlio di Alessandro a X Factor 12Leo Gassman: il figlio di Alessandro a X Factor 12Leo Gassman: il figlio di Alessandro a X Factor 12Esattamente un anno fa, sul palco di X-Factor, ad infiammare la folla c’erano i Maneskin: con outfit ricercati e performance anche estreme, la rock band metteva in scena il suo show, calamitando l’attenzione. Uno stile che, se di cognome fai ...

X Factor : la squadra degli Under Uomini di Mara Maionchi - tra loro Leo Gassmann. Guarda il VIDEO : Ventiquattro concorrenti ancora in gara, cinque sedie da occupare, solo dieci posti per gli Home visit. La seconda puntata di L'articolo X Factor: la squadra degli Under Uomini di Mara Maionchi, tra loro Leo Gassmann. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Leo Gassmann - il figlio di Alessandro / Video - il peso del cognome da scrollarsi col talento (X Factor 2018) : Leo Gassmann, il ragazzo ha un peso non indifferente sulle spalle a causa del suo importante cognome. Dovrà scrollarselo grazie al suo grande talento. (X Factor 2018)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:45:00 GMT)

X Factor - Alessandro Gassmann sul figlio Leo : "Non ne sapevo niente - sono orgoglioso ma deve finire l'università" : L'8 ottobre 2018 lo vedremo nuovamente nei panni dell'Ispettore Lojacono, alle prese con i nuovi casi de I Bastardi di Pizzofalcone 2, ma Alessandro Gassmann nei giorni scorsi si è ritrovato anche a dover commentare l'esibizione del figlio Leo, che ha partecipato alle audizioni di X Factor 12 con un brano in inglese scritto da lui, "Freedom".Papà Alessandro sapeva della sua partecipazione al talent show di Sky Uno? Non proprio: "Non mi aveva ...

Alessandro Gassmann : ‘Mio figlio Leo a X Factor? Non mi aveva detto niente’ : “Non mi aveva detto niente”. Alessandro Gassmann parla del figlio Leo, che si è presentato ai provini di X Factor conquistando 4 “sì” dai giudici con il suo brano inedito Freedom. Intervistato dal Corriere della Sera, l’attore commenta la performance del giovane svelando un divertente retroscena: Si è presentato da me con la faccia di chi doveva dirmi qualcosa. Gli ho chiesto se aveva messo incinta qualcuna, se ...

Manuel Agnelli/ Leonardo Gassmann ha rubato la sua attenzione - ma guiderà le Under donne? (X Factor 2018) : Manuel Agnelli, il giudice è stato rapito dal talento di Leonardo Gassmann figlio di Alessandro, ma i recenti rumors parlano per lui delle Under donne. (X Factor 2018)(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 08:52:00 GMT)

X Factor : Leo Gassmann - figlio di Alessandro Gassmann - arriva sul palco del talent show - ci prova con il suo inedito - e conquista i giudici! : Leo Gassmann, il figlio di Alessandro Gassmann, arriva sul palco delle audition di X Factor. Al talent show ci prova L'articolo X Factor: Leo Gassmann, figlio di Alessandro Gassmann, arriva sul palco del talent show, ci prova con il suo inedito, e conquista i giudici! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.