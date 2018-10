Legittima difesa | ok dalla commissione giustizia del Senato Salvini | “Testo in aula la

Via libera alla riforma della Legittima difesa : sarà sempre presunta - anche in caso di "grave turbamento" : Legittima difesa sempre presunta, riconosciuta anche se si è in uno stato di "grave turbamento", e che scatti anche senza la minaccia vera e propria di un'arma. Fermo restando il principio di proporzionalità. Questo, in sommi capi, il contenuto del testo base sulla riforma della Legittima difesa, approvato dalla commissione Giustizia del Senato con una sola modifica durante l'esame degli emendamenti.Il testo passerà ...

Condono a Ischia e Legittima difesa : il baratto del cambiamento : Roma. La tensione tanto a lungo accumulata svapora d’improvviso intorno alle sei del pomeriggio, quando i deputati grillini si lasciano andare a un sorriso di sollievo: “Abbiamo trovato l’accordo: l’emendamento non ci sarà, in cambio via libera alla legittima difesa”. L’emendamento, nella fattisp

La Legittima difesa alla fine sarà proprio come la vuole Salvini : La Lega tiene il punto e non cede sulla legittima difesa. E così, a fare un passo indietro, almeno per il momento, sono i 5 stelle che ritirano i tre emendamenti presentati in commissione Giustizia del Senato. Secondo quanto viene riferito da fonti della commissione, e confermate da fonti della Lega in merito alle posizioni dei due alleati, i pentastellati prima che la commissione stessa e il governo dessero il parere sulla ...

Verso il sì alla Legittima difesa : ritirati gli emendamenti grillini : Dopo l'accordo sulla pace fiscale, sembra che la maggioranza abbia raggiunto una sorta di 'patto di non belligeranza' sul tema della riforma della legittima difesa . Sulla proposta di legge a firma ...

Alitalia - Salvini : “Tria rispetti il contratto di governo - come facciamo tutti. La linea è tracciata. Legittima difesa? M5s leali” : “Lo deve rispettare lui come lo rispettiamo noi tutti”. Il vicepremier Matteo Salvini si schiera al fianco di Luigi Di Maio nella questione Alitalia e dice che il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, “deve fare quello che dice il contratto di governo“. In un colloquio con Il Messaggero, il leader della Lega risponde al titolare di via XX Settembre che venerdì aveva detto: “Io penso che delle cose che fa il ...

Salvini contro Tria : “sì a Mef in Alitalia - Ministro rispetti il Contratto”/ Legittima difesa - stoccata a M5s : Matteo Salvini a 360°: “Tria rispetti il Contratto, sì al Mef in Alitalia ha ragione Di Maio". stoccata invece a M5s sulla Legittima difesa: "alleati stiano ai patti"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 12:29:00 GMT)

Legittima difesa.Salvini : 23 proposta l. : 02.18 "Il 23 ottobre presenteremo la proposta di legge sulla Legittima difesa. Mi stanno chiedendo di capire cosa inserire, in quale situazione, se una persona è turbata o gravemente turbata. L'Italia è il Paese dei cavilli". Lo ha detto da Ala, in Trentino, il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini parlando della Legittima difesa.

I Cinque Stelle e l'imboscata alla Lega sulla Legittima difesa : Il Movimento Cinque Stelle prepara l'imboscata sulla legittima difesa . I grillini infatti vorrebbero introdurre alcune modifiche che potrebbero di fatto snaturare l'impianto del provvedimento voluto ...

Legittima difesa - al Senato la Lega accelera. I 5Stelle provano ad ammorbidire il testo : Per attuare il 'vangelo' Salvini bisogna fare in fretta. Con la nuova Legittima difesa il ministro dell'Interno conta di scalare ancora la classifica del voto puntando diritto al 40 per cento. E per ...

Il Movimento 5 stelle ha attenuato il testo della Legittima difesa : Il "grave turbamento" non è sufficiente per invocare la legittima difesa. Il Movimento 5 stelle prova ad 'ammorbidire' il testo base, presentato in commissione Giustizia del Senato dal relatore, il leghista Andrea Ostellari. I pentastellati hanno infatti depositato tre emendamenti (a prima firma del senatore Francesco Urraro) con l'obiettivo di restringere, rispetto alle previsioni leghiste, le maglie della ...

