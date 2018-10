Lega e M5s litigano anche sulla Rc auto Garavaglia | Norma mai discussa | ma i

"Il problema ora è politico". La manina spacca Lega e M5s : 'manina tecnica o manina politica?', continua a chiedersi Di Maio. Ed è difficile non percepire nelle sue parole una, poco, velata accusa alla Lega . Anche se, secondo il Fatto Quotidiano , la ...

Pace fiscale - Buffagni (M5s) : “Lega ci smentisce? Di Maio chiaro - testo invotabile. Ma non ci sarà crisi di governo” : “La Lega smentisce la nostra ricostruzione sulla manina che ha modificato il decreto fiscale? Di Maio è stato chiaro, con un salvacondotto ad attività illegali non lo votiamo”. Così Stefano Buffagni, sottosegretario agli Affari regionali, in merito allo scontro M5s-Lega sulla Pace fiscale. Era stato Salvini a replicare alla denuncia di Di Maio precisando come il voto fosse stato unanime in Cdm, negando “trucchi”. Ma ...

Pace Fiscale - Di Maio : è complotto. Salvini : nessun trucco. Conte : no frattura M5s-Lega : Da Pd e da Fi la richiesta al governo di riferire in Parlamento. Le opposizioni accusano: ladri di futuro. Mattarella invita le forze politiche a dialogo costruttivo. Forse domani un Cdm-bis per un ...

Dl Fisco - Molinari - Lega - : M5S conosceva la misura : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Condono - scontro Lega-M5s "Tutti d'accordo". "Non è vero" : Si alimenta di ora in ora lo scontro tra M5S e Lega sul Condono contenuto nel dl fiscale. Le parole del sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia, che questa mattina ha sostenuto che il testo Segui su affaritaliani.it

La frattura della manina. Lega e M5S litigano sul decreto fiscale : La Lega non ci sta ad assistere in silenzio alla scena di Luigi Di Maio che a Porta a Porta contesta il decreto fiscale, dopo che, a suo dire, i 5 Stelle avevano dato l'assenso in Consiglio dei ministri. "Ma è evidente, tutti lo sapevano" risponde il vice ministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, a chi gli chiede se fosse a conoscenza delle presenza nel decreto delle norme sulla "pace fiscale" contestate da M5S. E a alla domanda se ...

Condono - scontro sul decreto manipolato . Lega 'Erano tutti d accordo'. M5S 'Non è vero' : 'Lo sapevano tutti'. Così risponde Massimo Garavaglia , sottosegretario all'Economia della Lega, a chi gli chiede chi fosse a conoscenza delle norme del decreto fiscale contestate da Luigi Di Maio . Lo sapeva anche Di Maio?, incalzano i cronisti. 'Non lo so...', taglia corto ...

Il condono e la manina fantasma : non meravigliatevi - è il DNA del governo Lega – M5s : Nulla come la vicenda di ieri sera rappresenta meglio questi primi quattro mesi di governo, nulla è più esplicativo delle contraddizioni della maggioranza. Di solito si dice che non esistono soluzioni semplici per questioni complesse. Nel caso del governo Conte siamo al passaggio successivo: non basta uno slogan semplice per risolvere una questione complessa. Soprattutto se non si ha neanche una soluzione.Continua a leggere

Condono fiscale : il perché dello scontro M5S-Lega : Di Maio contesta alcune misure che favorirebbero il riciclaggio e che sarebbero state inserite nel decreto a sua insaputa

Manovra - governo a caccia della manina sulla pace fiscale. Conte : “Nessuna frattura tra M5s e Lega - controllerò io il testo” : Di chi è la manina che ha inserito il colpo di spugna ai riciclatori di denaro nella pace fiscale? E’ tecnica, e allora va preparato di nuovo il plotone d’esecuzione come per il caso della Croce Rossa, oppure politica, e quindi mette solo in evidenza, in una volta, tutte le differenze tra Cinquestelle e Lega? E ancora: c’è davvero quella manina oppure, come dicono alcune fonti della Lega, il testo è sempre stato così? ...

Scontro M5S-Lega - perchè Di Maio ha parlato di 'manina' : Roma, 18 ott. (askanews) – “Venerdì torno a Roma, venerdì si chiude. Noi abbiamo approvato un testo in Consiglio dei ministri e il testo deve essere quello”: lo ha detto ai cronisti il presidente del consiglio Giuseppe Conte, rientrando in albergo dopo la cena di lavoro con i capi di Stato e di governo dell’Unione europea e cercando di chiudere la polemica scoppiata dopo le denunce del vicepremier Luigi di Maio su presunte modifiche al testo ...

Scontro sul condono - sospetti M5S : «Mef agli ordini del Carroccio». Lega in trincea : «La manina è quella dei tecnici del Mef, sempre loro, ma è stata retta dalla Lega». Quando ormai il caso è deflagrato e Luigi Di Maio è andato a Porta a Porta...

Condono - il doppio scudo su case e conti all’estero che ha provocato lo scontro Lega-M5S : La possibilità di ottenere uno sconto su due imposte su case (Ivie) e conti (Ivafe) detenuti all’estero hanno riacceso i contrasti all’interno della maggioranza con lo stop di Di Maio e poi di Conte...