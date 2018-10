Lega e M5S calano nei sondaggi | è la prima volta La rilevazione di Agi Youtrend

Rc auto - Garavaglia (Lega) : “Norma mai vista né condivisa”. M5s : “Discussa con loro e inviata martedì mattina” : Subito dopo le scintille sulla pace fiscale con tanto di scudo per il riciclaggio, a provocare un nuovo attrito tra gli alleati di governo è l’annuncio di provvedimenti sulla Rc auto inserito nel decreto per la deburocratizzazione. Il viceministro all’Economia Massimo Garavaglia, a cui è stato chiesto di commentare il rischio di aumenti dei costi per gli automobilisti del Nord, ha sostenuto che si tratta di “una norma mai vista, né ...

Lega e M5s litigano anche sulla Rc auto. Garavaglia : "Norma mai discussa" - ma i pentastellati smentiscono : Dopo il condono fiscale, ora Lega e M5s battibeccano anche sulla Rc auto. E, in particolare, su una norma inserita nella manovra, che introdurrebbe sconti sulla responsabilità civile per gli autoveicoli, ma solo al sud.Per il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia, si tratta di "una norma mai vista, né condivisa. Quindi, il problema non esiste". Ma fonti pentastellate lo smentiscono, facendo notare come la misura sulla Rc ...

"Il problema ora è politico". La manina spacca Lega e M5s : 'manina tecnica o manina politica?', continua a chiedersi Di Maio. Ed è difficile non percepire nelle sue parole una, poco, velata accusa alla Lega . Anche se, secondo il Fatto Quotidiano , la ...

Pace fiscale - Buffagni (M5s) : “Lega ci smentisce? Di Maio chiaro - testo invotabile. Ma non ci sarà crisi di governo” : “La Lega smentisce la nostra ricostruzione sulla manina che ha modificato il decreto fiscale? Di Maio è stato chiaro, con un salvacondotto ad attività illegali non lo votiamo”. Così Stefano Buffagni, sottosegretario agli Affari regionali, in merito allo scontro M5s-Lega sulla Pace fiscale. Era stato Salvini a replicare alla denuncia di Di Maio precisando come il voto fosse stato unanime in Cdm, negando “trucchi”. Ma ...

Pace Fiscale - Di Maio : è complotto. Salvini : nessun trucco. Conte : no frattura M5s-Lega : Da Pd e da Fi la richiesta al governo di riferire in Parlamento. Le opposizioni accusano: ladri di futuro. Mattarella invita le forze politiche a dialogo costruttivo. Forse domani un Cdm-bis per un ...

Dl Fisco - Molinari - Lega - : M5S conosceva la misura : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Condono - scontro Lega-M5s "Tutti d'accordo". "Non è vero" : Si alimenta di ora in ora lo scontro tra M5S e Lega sul Condono contenuto nel dl fiscale. Le parole del sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia, che questa mattina ha sostenuto che il testo Segui su affaritaliani.it

La frattura della manina. Lega e M5S litigano sul decreto fiscale : La Lega non ci sta ad assistere in silenzio alla scena di Luigi Di Maio che a Porta a Porta contesta il decreto fiscale, dopo che, a suo dire, i 5 Stelle avevano dato l'assenso in Consiglio dei ministri. "Ma è evidente, tutti lo sapevano" risponde il vice ministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, a chi gli chiede se fosse a conoscenza delle presenza nel decreto delle norme sulla "pace fiscale" contestate da M5S. E a alla domanda se ...

Il condono e la manina fantasma : non meravigliatevi - è il DNA del governo Lega – M5s : Nulla come la vicenda di ieri sera rappresenta meglio questi primi quattro mesi di governo, nulla è più esplicativo delle contraddizioni della maggioranza. Di solito si dice che non esistono soluzioni semplici per questioni complesse. Nel caso del governo Conte siamo al passaggio successivo: non basta uno slogan semplice per risolvere una questione complessa. Soprattutto se non si ha neanche una soluzione.Continua a leggere

Condono fiscale : il perché dello scontro M5S-Lega : Di Maio contesta alcune misure che favorirebbero il riciclaggio e che sarebbero state inserite nel decreto a sua insaputa

Manovra - governo a caccia della manina sulla pace fiscale. Conte : “Nessuna frattura tra M5s e Lega - controllerò io il testo” : Di chi è la manina che ha inserito il colpo di spugna ai riciclatori di denaro nella pace fiscale? E’ tecnica, e allora va preparato di nuovo il plotone d’esecuzione come per il caso della Croce Rossa, oppure politica, e quindi mette solo in evidenza, in una volta, tutte le differenze tra Cinquestelle e Lega? E ancora: c’è davvero quella manina oppure, come dicono alcune fonti della Lega, il testo è sempre stato così? ...

Scontro M5S-Lega - perchè Di Maio ha parlato di 'manina' : Roma, 18 ott. (askanews) – “Venerdì torno a Roma, venerdì si chiude. Noi abbiamo approvato un testo in Consiglio dei ministri e il testo deve essere quello”: lo ha detto ai cronisti il presidente del consiglio Giuseppe Conte, rientrando in albergo dopo la cena di lavoro con i capi di Stato e di governo dell’Unione europea e cercando di chiudere la polemica scoppiata dopo le denunce del vicepremier Luigi di Maio su presunte modifiche al testo ...