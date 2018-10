Le nuove norme mandano ko le auto

Emissioni auto - Unrae : 'Bene nuove norme europee ma servono messaggi chiari' : TORINO - 'L'Unrae sostiene l'introduzione di provvedimenti come la nuova normativa Wltp, ma andrebbero accompagnati con messaggi chiari e concreti, in questa fase di transizione...

Banche in rialzo - nonostante timori Abi su possibili nuove norme : Se dai privilegi ai banchieri dipendesse il buon andamento dell'economia, con tutti i regali miliardari che gli hanno fatto i governi di prima oggi saremmo il Paese del Bengodi. Invece non è così. E ...

Finanziamento ai partiti - Cantone : “nuove norme ottime. Codice appalti? Lo difendo - ma decide la politica” : Come più volte annunciato dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio il governo intende anticipare una parte della legge di bilancio con il decreto fiscale che sarà emanato nel prossimo mese e conterrà il taglio di un terzo del Codice degli appalti. Su questo Raffaele Cantone, uscendo da Montecitorio in seguito all’audizione in Commissione affari sociali, è critico: “I tagli per quantità non mi sono mai piaciuti, meglio i tagli di qualità, ...

Disoccupazione al 9 - 7% - ma trionfano i contratti a termine prima delle nuove norme : Dati in chiaroscuro quelli pubblicati oggi dall'Istat, relativi al mese di agosto, che dimostrano la fragilità del mercato del lavoro e la forte componente stagionale. E' comunque positivo che la ...

Manovra finanziaria 2018/ Cosa prevede? Le nuove norme : Manovra finanziaria 2018: Cosa prevede? Le nuove norme dopo l'accordo: flat tax, reddito e pensione di cittadinanza, superamento legge Fornero e un fondo per i truffati delle banche(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:24:00 GMT)

Ecco le nuove norme sull'accoglienza dei migranti : Aboliti i permessi umanitari, sostituiti da quelli temporanei per situazioni speciali, atti di particolare valore, calamità, gravi motivi di salute,; revoca del permesso per chi compie reati compresi ...

Turismo : assessore veneto - nuove norme contro abusivismo case in affitto (3) : (AdnKronos) - “La Regione non vuole colpire questo segmento dell’offerta turistica diverso dall’offerta tradizionale -ha precisato Caner- ma intende contrastare la sacca importante delle strutture turistico-ricettive abusive. Dietro ai fenomeni di abusivismo ci sono vere e proprie organizzazioni che

Turismo : assessore veneto - nuove norme contro abusivismo case in affitto (2) : (AdnKronos) - "Quello che abbiamo voluto fare è disciplinare in maniera più trasparente il settore”, ha spiegato Caner. A tal fine il disegno di legge apporta modifiche alla legge regionale n. 11 del 2013 “Sviluppo e sostenibilità del Turismo veneto” introducendo una serie di obblighi, come per tutt

Presidente dell'Europarlamento Tajani difende nuove norme Ue per Copyright sul web : Strasburgo, 11 set., askanews, - Il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha parlato ancora una volta, oggi a Strasburgo, in difesa delle nuove norme Ue della 'direttiva Copyright', per ...

Cantone - nuove norme non sono panacea : ANSA, - CERNOBBIO, 8 SET - Quando le nuove norme anticorruzione "saranno approvate, va detto che nell'immediato non cambierà nulla" secondo il presidente dell'Authority anticorruzione Raffaele Cantone ...

Il grillino Dell’Orco incassa il tfr applicando retroattivamente le nuove norme : Roma. Agli attivisti modenesi più attenti, la stranezza era saltata subito all’occhio. Sin dalla sera, cioè, del 9 agosto scorso, quando Michele Dell’Orco, esponente storico del M5s emiliano, già deputato e poi non rieletto ma promosso comunque come sottosegretario ai Trasporti, ha annunciato, con u

Le nuove norme/ Sms alla guida - dopo i divieti servono i controlli : Da gioco pericoloso a reato. Da trasgressione veniale cancellata con una multa a stangata a sanzione salatissima: ritiro immediato della patente con restituzione chissà quando, magari mai più. ...