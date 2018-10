Le novità nelle indagini sul caso Khashoggi

Stadio Roma - Frongia : “Andiamo avanti - novità rilevanti nelle prossime settimane” : “Io direi che non ci siamo mai fermati, siamo sempre andati avanti“. Cosi’ Daniele Frongia, assessore allo Sport di Roma Capitale, ha parlato a Radio Radio sullo Stadio a Tor di Valle. “Ci sono stati eventi importanti che hanno rallentato l’iter – spiega ancora Frongia -. Ci sono delle verifiche in corso però da parte nostra è rimasta sempre la stessa intenzione. Da questo punto di vista andiamo avanti e ...

Frongia : 'Stadio Roma? novità rilevanti nelle prossime settimane' : ROMA - Daniele Frongia , assessore allo Sport di Roma Capitale è intervenuto a Radio Radio di seguito le sue dichiarazioni: Sulla Maratona di Roma 2019 'La maratona ci sarà il 7 Aprile 2019 e non è mai stata in dubbio da noi. il Comitato, ...

Outlook per Windows : annunciate le novità in arrivo nelle prossime settimane : Il client desktop di Outlook per Windows è molto utilizzato per quanto concerne l’ambiente aziendale fondato sulla produttività e Microsoft desidera renderlo ancora più semplice e intuitivo. Attraverso un video, il Colosso di Redmond ci svela le principali novità in arrivo per Outlook nel corso delle prossime settimane con l’introduzione di un’ interfaccia ribbon semplificata e nuovi comandi utili per rendere l’esperienza ...

