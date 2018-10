Le iniziative di ENI nell’Economia Circolare

romadailynews

(Di giovedì 18 ottobre 2018) L’economiadi Eni nella raffinazione. Nel downstream l’impegno di Eni in un’otticasi sostanzia sia nella trasformazione delle sue raffinerie tradizionali in bio-raffinerie che nell’identificazione di soluzioni innovative per la produzione di bio-oli e oli microbici. BIO-RAFFINERIE La bio-raffineria di Venezia rappresenta il primo esempio al mondo di conversione di una raffineria di petrolio in una bio-raffineria in grado di produrre biocarburante di alta qualità, l’Enidiesel+, che contiene il 15% di prodotto rinnovabile. Inoltre entro l’anno verrà completata la bio-raffineria di Gela. Insieme dal 2021 consentiranno di superare la quota di un milione di tonnellate di green diesel prodotto da Eni in Italia. ACCORDI PER LA RACCOLTA DEGLI OLI ESAUSTI Sugli oli esausti l’impegno di Eni per diversificare la materia prima vegetale che alimenta le bio-raffinerie ha fatto ...