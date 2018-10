Blastingnews

: Le Iene: il glifosato causa il cancro, in Argentina l'erbicida uccide tanti bambini - elisacarriero86 : Le Iene: il glifosato causa il cancro, in Argentina l'erbicida uccide tanti bambini - Legionauro : #Iene su #glifosato = #Battaglia agroterroristica. G probabilmente cancerogeno x alte quantità su topi, come caffè.… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Nel corso della puntata del 17 ottobre de Lesi è parlato dele delle sue terribili conseguenze sull'essere umano. Uno degli inviati de Leè volato inper raccontare la terribile realtà in cui vivonossimimalati di, un terribileIlè l'e il diserbante non selettivo più venduto al mondo: usato principalmente nell'agricoltura industriale e nelle coltivazioni geneticamente modificate, è stato per molti anni considerato biodegradabile, ma ultimamente si è riscontrato che sia altamente cancerogeno per gli esseri umani. Ne sono una prova alcuni abidell', in particolare nella zona di San Salvador e della provincia de El Chaco: qui una persona su due ha ile molte delle vittime sonoche presentano sin dalla nascita malformazioni o tumori, oppure ancora danni cerebrali e ...