Le Iene e la beffa al contrario | nello scherzo a Red Canzian confusa la Bertè con la

VIDEO Pentathlon - pazzesco ai Mondiali! Il francese Prades alza le braccia per festeggiare e vIene beffato sul filo di lana! : La finale maschile dei Mondiali di Pentathlon moderno, che si sono conclusi a Città del Messico, sì risolta in volata e la vittoria è andata al britannico James Cooke, che ha beffato sulla linea del traguardo il francese Valentin Prades, che aveva già alzato le braccia al cielo in segno di vittoria. Di seguito il VIDEO integrale con la prova di laser run e la pazzesca volata finale.