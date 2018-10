Lazio | nessuna lesione per Badelj Inzaghi rilancia Patric

OMICIDIO FIUMICINO - MARITO TANINA : “NESSUNA RELazioNE COL KILLER”/ Ultime notizie : “difendo la sua memoria” : FIUMICINO, donna trovata morta nel canale, Ultime notizie, il personal trainer “Ecco perché l’ho uccisa”. Ha confessato Andrea De Filippis dopo l'interrogatorio di ieri(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 18:29:00 GMT)

Padre Graziano "Nessuna prova della morte di Guerrina Piscaglia"/ Ultime notizie "Innamorata di me? IlLazioni" : Padre Graziano "Nessuna prova della morte di Guerrina Piscaglia". Ultime notizie, il prete intervistato in esclusiva da Storie Italiane: "Innamorata di me? Illazioni"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 11:29:00 GMT)

Caro presidente - nessuna vioLazione : Gentile presidente del Consiglio,in una nota appena diffusa in merito alle dichiarazioni del suo Portavoce Rocco Casalino, Lei chiarisce che "la diffusione dell'audio che sta circolando in queste ore configura condotte gravemente illegittime che tradiscono fondamentali principi costituzionali e deontologici. Chiarito che trattasi di un messaggio privato mi rifiuto finanche di entrare nel merito dei suoi contenuti".Lei correttamente non fa nomi, ...

Lazio - comunicato ufficiale su Lotito-Salvini : 'Nessuna polemica' : Lazio respinge nettamente il tentativo di alcuni organi di stampa di usare alcune battute del Presidente Claudio Lotito per innescare una polemica politica sulle vicende relative alla sentenza della ...

Ho. Mobile : Nessuna RimoduLazione - Era Un Errore : Ho. Mobile: Nessuna Rimodulazione. Ho. Mobile non ha aumentato i costi di nascosto, non ha fatto alcuna Rimodulazione e non ha aumentato i prezzi di roaming all’estero Ho. Mobile: Nessuna Rimodulazione nascosta, anzi costi ridotti in 140 paesi Negli scorsi giorni era circolata in rete una notizia che sosteneva che Ho. Mobile avesse aumentato di nascosto i […]

Ho. Mobile : Nessuna RimoduLazione - Era Un Errore : Ho. Mobile: Nessuna Rimodulazione. Ho. Mobile non ha aumentato i costi di nascosto, non ha fatto alcuna Rimodulazione e non ha aumentato i prezzi di roaming all’estero Ho. Mobile: Nessuna Rimodulazione nascosta, anzi costi ridotti in 140 paesi Negli scorsi giorni era circolata in rete una notizia che sosteneva che Ho. Mobile avesse aumentato di nascosto i […]

Lazio - Milinkovic rinnova : nel contratto nessuna clausola : Il centrocampista serbo firmerà a breve il suo nuovo contratto che lo porterà a percepire circa 3 milioni di euro

Terremoto in Ecuador - nessuna segnaLazione di vittime e danni : Un Terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito l'Ecuador. Il sisma è stato avvertito in diverse province, ma per il momento non sono stati segnalati vittime nè danni. L'Ecuador è caratterizzato dalla ...

Asia Argento : 'Nessuna reLazione sessuale con Bennet' - stop ai pagamenti : Asia Argento smentisce di aver avuto una relazione sessuale con Jimmy Bennet, anzi, è stata 'attaccata' dall'attore che la accusa di molestie quando lui era minorenne , e annuncia di aver sospeso i ...

Asia Argento : "Nessuna reLazione sessuale con Bennet" - stop ai pagamenti : Asia Argento smentisce di aver avuto una relazione sessuale con Jimmy Bennet, anzi, è stata "attaccata" dall'attore che la accusa di molestie quando lui era minorenne, e annuncia di aver sospeso i pagamenti, concordati dall'ex compagno Anthony Bourdain, per il silenzio del giovane. Lo fa tramite il suo nuovo avvocato, Mark Jay Heller, con dichiarazioni riportate da Page Six, sito di celebrità del New ...

Asia Argento : "Nessuna reLazione con Bennet" - stop ai pagamenti : Asia Argento smentisce di aver avuto una relazione sessuale con Jimmy Bennet, anzi, è stata "attaccata" dall'attore che la accusa di molestie quando lui era minorenne, e annuncia di aver sospeso i pagamenti, concordati dall'ex compagno Anthony Bourdain, per il silenzio del giovane. Lo fa tramite il suo nuovo avvocato, Mark Jay Heller, con dichiarazioni riportate da Page Six, sito di celebrità del New ...

Terremoto - il Comune di Fano : “Nessuna segnaLazioni di danni” : “Al momento non risultano segnalazioni ne’ da parte della Regione Marche ne’ da parte dei vigili del fuoco di danni a persone e cose” a Fano, dove la scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 di oggi pomeriggio e’ stata avvertita nettamente. Lo rende noto l’assessore ai Lavori pubblici e alla Protezione civile Cristian Fanesi. Il Comune “continuera’, in ogni caso, il lavoro di raccolta delle ...

Trump contro Google : "È truccato". La replica : "Nessuna manipoLazione" | : L'affondo del presidente americano arriva con un tweet. La replica di Mountain View: i risultati delle ricerche di Google "non sono usati per fissare un'agenda politica e non hanno pregiudizi nei ...

L'altro indagato - Matteo Piantedosi : "Nessuna vioLazione su Diciotti - con Salvini rapporto rinforzato" : Si dice assolutamente "sereno, tranquillo e determinato", Matteo Piantedosi, capo di Gabinetto del ministro dell'Interno, che - secondo quanto riferiscono fonti vicine al capo di gabinetto - afferma di non essere "turbato" dall'indagine del pm di Agrigento.Il suo rapporto con Salvini, professionale e umano - aggiungono le stesse fonti - non è in discussione e si è addirittura rinforzato. Piantedosi è convinto che ...