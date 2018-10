L' attacco dell' Ue all' Italia | ' Deviazione senza precedenti'

attacco CRIMEA - STRAGE AL POLITECNICO : 21 MORTI/ Video - Putin : "Massacro è il risultato della globalizzazione" : CRIMEA, esplode bomba in un istituto scolastico: almeno 19 MORTI e 70 feriti. "Più esplosioni e spari contro studenti": ultime notizie, "non è terrorismo". Russia e Ucraina "unite" (Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 16:38:00 GMT)

“L'Italia sta diventando uno stato fascista". L'attacco della stampa internazionale : L'Italia sta diventando uno stato fascista sotto i nostri occhi Londra, 17 ott - (Agenzia Nova) - Il nuovo governo dell'Italia sta mettendo in atto politiche che sono non soltanto neo-fasciste e crudeli, ma anche pazzoidi: è questo il drastico giudizio sull'esecutivo formato a Roma dal Movimento 5 s

Grande Fratello Vip 2018 : Giulia Salemi vuole diventare una Rodriguez? La risposta della gieffina all’attacco di Cecilia : Grande Fratello Vip 2018 Anche questa sera il Grande Fratello Vip punta i riflettori sulla coppia più chiacchierata all’interno della casa, ovvero quella formata da Francesco Monte e Giulia Salemi. I due ragazzi vengono informati di alcuni attacchi a loro rivolti. A puntare il dito Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che, ai microfoni di Casa Signorini, non le hanno mandate a dire. Giulia, in confessionale, ascolta le parole di Cecilia. ...

Cyber security - Italia in top ten delle possibili fonti d'attacco : Roma, 15 ott., askanews, - L'Italia si è classificata ad agosto nona nel ranking globale dei Paesi in cui hanno origine attacchi o eventi legati alla Cyber security. A dirlo sono i laboratori della ...

Anarchici all'attacco : un'altra bomba carta contro la sede della Lega : Anarchici. O cretini. Oppure tutte e due le cose insieme. In ogni caso, gente pericolosa: perché se qualcuno fosse passato per caso venerdì notte davanti alla sede della Lega Nord di Ala, piccolo ...

Allarme dell'Ue : 'Elezioni sotto attacco - dati come armi da guerra' : "Le nostre elezioni sono sotto attacco, non di bombe o proiettili, ma di bots e bytes" e, "anche se le fake news non sono niente di nuovo, il mondo cyberconnesso di oggi le rende molto pi facili in termini di scala e molto pi grandi in termini di impatto", dove "i dati" personali e comportamentali raccolti su internet dai social e ...

"CRISTINA PARODI SEI PIENA DI CORNA"/ Sonia Avolio : Cascina - attacco choc dell'assessore della giunta leghista : "Cristina PARODI sei PIENA di corna": Cascina, l'attacco choc di Sonia Avolio, assessore della giunta leghista di Susanna Ceccardi in quota Fratelli d'Italia, dopo le accuse a Salvini. (Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 18:53:00 GMT)

Politica. La Lega di Faenza ancora all'attacco della Giunta sui rom : basta assistenzialismo : 'Troviamo scandaloso il modo in cui il Comune di Faenza ha speso i soldi ottenuti attraverso il bando regionale per il superamento dei campi nomadi' con queste parole esordiscono il consigliere ...

L'attacco della Parodi a Salvini Il ministro : "Nessuno la caccia" : 'Se Cristina Parodi è tanto delusa dalla politica italiana scenda in campo. E, soprattutto, lasci la Rai. Con le sue offese a Matteo Salvini, la giornalista e moglie del sindaco Pd di Bergamo, ...

Bufera sui mercati : Trump torna all'attacco della Fed - analisti - : Sui mercati è andata in scena ieri una tempesta. E per una volta il motivo delle tensioni non è stata l'Italia, ma il movimento è partito dagli Stati Uniti. "Il calo sembra essere stato innescato dai ...

Benvenuti nel paese dell'attacco poetico : Parliamo coi muri Come diceva Tolstoj: racconta bene il tuo villaggio e racconterai del mondo intero . E dobbiamo a Pasolini l'attenzione per le nostre strade da niente, per quel passato senza nome, ...

Salvini e Le Pen all attacco dell Ue 'Moscovici e Juncker nemici dell Europa' : Sul rialzo dello spread, Salvini commenta: 'Riguardo allo spread a 300 vorrei dire che siamo di fronte allo scontro tra economia reale e quella virtuale, tra vita vera e realtà finanziaria. Se ...

Salvini con Le Pen all'attacco dell'Ue : «Macron e Saviano? Spero non facciano selfie svestiti» : Matteo Salvini e Marine Le Pen, nuovo asse contro l'Europa. «Condividiamo la stessa idea dell'Europa, dell'agricoltura, del lavoro, della lotta all'immigrazione», ha detto...