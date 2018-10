L' apertura della Festa del Cinema di Roma ha il sapore di Lynch e Tarantino

CF : nuova proroga della moratoria sull'apertura di studi medici : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Carta Tutto Treno Umbria - via all'immediata riapertura della vendita : Via alla riapertura della vendita della Carta Tutto Treno sul territorio regionale, che ora può tornare nella disponibilità degli interessati: lo ha deciso la Giunta regionale dell'Umbria su proposta ...

Maltempo - alluvione Sardegna : riapertura della SS195 prevista nel pomeriggio : E’ prevista nel pomeriggio la riapertura della SS195 gravemente danneggiata dall’alluvione che si è abbattuta sul sud Sardegna tra mercoledì e giovedì scorsi. L’annuncio era stato dato dall’amministratore delegato dell’Anas, Gianni Vittorio Armani, al termine del sopralluogo effettuato il 13 ottobre nel cantiere. L’intervento ha un costo di circa 200.000 euro. L'articolo Maltempo, alluvione Sardegna: riapertura della SS195 ...

Maltempo Sardegna : martedì la riapertura della SS195 bloccata dal crollo del ponte : Al termine del sopralluogo effettuato questa mattina nel cantiere, l’amministratore delegato dell’Anas, Gianni Vittorio Armani, ha reso noto che la SS195 Sulcitana verrà riaperta martedì prossimo: era bloccata da mercoledì scorso a causa del crollo di un ponte provocato dal Maltempo abbattutosi sulla Sardegna meridionale. L’intervento in atto ha un costo di circa 200.000 euro. Da giovedì sul posto sono al lavoro ruspe e squadre ...

Perugia - Marcia della Pace. Minimetrò SpA : apertura anticipata domenica 7 ottobre 2018 : UNWEB, La Società Minimetrò S.p.A. comunica che, in occasione della "Marcia Perugiassisi della Pace e della Fraternità", domenica 7 ottobre 2018 anticiperà l'orario di apertura del Minimetrò come ...

Grecia - ministro della Difesa annuncia apertura di un centro di addestramento NATO - : Presto sarà aperto un centro di addestramento per l'aviazione a Kalamata. Lo ha annunciato il ministro greco della Difesa Panos Kammenos in una riunione della NATO. "La Grecia è uno dei paesi che ...

Traini chiede scusa in apertura di udienza. 'In carcere ho capito che il colore della pelle non c entra'. Chiesti 12 anni per strage : MACERATA - Il procuratore ha chiesto 12 anni per Luca Traini, accusato di strage, porto abusivo d'armi, danneggiamenti con l'aggravante dell'odio razziale. Luca Traini in apertura di udienza aveva ...

Traini chiede scusa in apertura di udienza. 'In carcere ho capito che il colore della pelle non c entra' : MACERATA - Luca Traini ha chiesto scusa. Sereno, sorridente siede in cima all'aula e sembra sereno. In apertura dell'udienza, prima della requisitoria del pm, fa una dichiarazione spontanea chiedendo ...

Dolce e Gabbana : Mariano Di Vaio all'apertura della sfilata con la moglie Eleonora : Il Made in Italy e la famiglia al centro di tutto ed è così che l'imprenditore ed icona di stile italiana famosa nel mondo Mariano Di Vaio e la moglie avvocato Eleonora Brunacci sono stati scelti ...

Municipio X - Ponte della Scafa Di Pillo : “Bene la riapertura ma serve un nuovo ponte” : Roma – Questa mattina alle 7.00, come preventivato, il Ponte della Scafa ha riparto alla circolazione nei due sensi di marcia. Alla riapertura era presente anche la Presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo. “Ancora una volta ribadisco la necessità di pensare al più presto alla realizzazione di un nuovo Ponte. Questo in considerazione del gran numero di persone che ogni giorno si recano a Fiumicino ed, in particolare, all’aeroporto ...

Esperti cinesi - l'approfondimento della riforma e apertura è la misura fondamentale per affrontare le divergenze commerciali sino-americane : Il primo ambasciatore cinese all'OMC ed ex viceministro per la cooperazione dell'economia e del commercio all'estero, Sun Zhenyu, ha affermato che il punto del porre enfasi sul sistema dell'OMC é ...

Emmy 2018 il monologo di apertura tutto incentrato sulla diversità - tema della serata : Come ogni anno gli Emmy si sono aperti con una sequenza musicale e comica con diversi personaggi coinvolti e il successivo monologo di apertura del conduttore che quest'anno essendo due da monologo è diventato una sorta di dialogo. I due conduttori Colin Jost e Michael Che hanno giocato sul fatto di essere uno bianco e l'altro nero, quindi costruendo tutto il discorso di apertura sulla diversità. prosegui la letturaEmmy 2018 il monologo di ...

Animali : il Giappone chiede la riapertura della caccia alle balene “sostenibile” : La delegazione Giapponese alla Commissione internazionale per la caccia alle balene, riunita in Brasile, ha chiesto di porre fine al divieto di caccia commerciale alla balena, sostenendo che le popolazioni di alcuni tipi di balene sono sufficientemente aumentate per consentire la ripresa della caccia “sostenibile“. Il divieto del 1986 sulla caccia commerciale alla balena, secondo i Giapponesi, avrebbe dovuto essere una misura ...

Ponte Morandi - Toti avverte il governo : “Sarò ferocemente contrario ai ritardi della politica nell’apertura del cantiere” : “Se il governo ci sarà a fianco con efficacia e efficienza sono pronto a ascoltare qualsiasi idea. Se le battaglie politiche nazionali legittime o non legittime, e non entro nel merito, dovessero ritardare anche di soli cinque minuti l’apertura di quel cantiere mi vedrebbero ferocemente contrario“. Lo ha detto il governatore e commissario per l’emergenza Giovanni Toti durante il suo intervento alla presentazione degli eventi ...